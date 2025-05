Laga Seru Liga Inggris: Man City Vs Leicester, Chelsea Vs MU

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester City melawan Leicester City akan membuka rangkaian pertandingan pekan ke-25 Liga Primer Inggris sekaligus menjadi big match. Ini layak disebut sebagai big match lantaran kedua tim tengah menghuni posisi dua teratas dalam susunan klasemen sementara Liga Primer.



Si Rubah, julukan Leicester City, kini memimpin dengan koleksi nilai 50, sedangkan ManCity 3 angka di belakangnya. Dengan selisih gol yang lebih baik, 23 berbanding 18, kemenangan akan membawa City ke posisi teratas.



Laga lain yang mesti dinantikan para penggila bola ialah Chelsea versus Manchester United. Chelsea tak terkalahkan sejak ditukangi pelatih asal Belanda Guus Hiddink yang menggantikan Jose Mourinho, sementara di sisi berseberangan ada Louis van Gaal, yang juga dari Belanda, sedang berjuang agar tidak mengikuti jejak pemecatan seperti yang dialami Mourinho.



Alhasil, adu taktik antara dua mantan pelatih Timnas Belanda ini dipastikan bakal menjadi sajian menarik. Bukan hanya demi posisi terbaik bagi tim besutan masing-masing, lebih dari itu untuk menahbiskan siapa yang lebih hebat di antara keduanya.



Jadwal lengkap pertandingan pekan ke-25 (dalam WIB):



Sabtu, 6 Februari:



19:45 Manchester City vs Leicester City (siaran langsung Bein Sports 3)



22:00 Swansea City vs Crystal Palace



22:00 Stoke City vs Everton (Bein Sports 2)



22:00 Aston Villa vs Norwich City



22:00 Liverpool vs Sunderland (Indosiar)



22:00 Tottenham Hotspur vs Watford (Bein Sports 1)



22:00 Newcastle United vs West Bromwich Albion



Minggu, 7 Februari:



00:30 Southampton vs West Ham United (Bein Sports 3)



20:30 Bournemouth vs Arsenal (Bein Sports 3)



23:00 Chelsea vs Manchester United (SCTV).



BISNIS.COM