Lampard Ingin Meniti Karier Sebagai Manajer Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Apa rencana Frank Lampard setelah pensiun sebagai pemain sepak bola? Ia mengatakan dirinya berambisi meniti karier sebagai manajer Chelsea.



Lampard yang kini berusia 38 tahun itu mulai berpikir mengenai kelanjutan karier setelah pensiun sebagai pemain. Selama membela New York City FC, ia mebukukan 12 gol dalam 17 penampilan di Liga Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari laman ESPN.



Lampard mengakhiri karier di Liga Inggris ketika bermain bersama Manchester City. Namanya kerapkali dielu-elukan oleh fans the Blues di setiap pertandingan. Ia bahkan kerap berada di pusat latihan Cobham milik Chelsea di musim lalu untuk masa pemulihan cedera menjelang keberangkatan ke New York City.



"Ada periode di awal perjalanan karier di mana saya benar-benar merasa sangat menikmati perjalanan hidup, kemudian saya sempat tidak tertarik dengan profesi sebagai manajer," kata Lampard kepada Sky Sports.



"Segera setelah saya menyelesaikan karier sebagai pemain, saya akan menjadi manajer. Masalahnya, saya hanya ingin menjadi manajer Chelsea."



"Menjadi manajer atau tidak di Chelsea, yang terpenting bahwa saya masih berkiprah di sepak bola. Toh, Chelsea menjadi salah satu klub tersohor di dunia, dan saya ingin menjalin dan meniti karier sebagai (manajer) Chelsea," katanya.



Lampard tampil dalam 648 pertandingan bersama Chelsea di seluruh kompetisi. Selama 13 tahun berada di Stamford Bridge, ia meraih 11 trofi dan mengemas 211 gol.



ANTARA