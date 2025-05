Lawan Burnley, Arsenal Mengirit Tenaga

TEMPO.CO , LONDON - Kemenangan besar Arsenal atas Liverpool dalam laga lanjutan Liga Premier yang berlangsung akhir pekan lalu membuat Arsene Wenger melambung.



Pelatih Arsenal itu optimistis timnya bisa mengejar Chelsea yang saat ini berada di puncak klasemen. "Kami sedang dalam kondisi yang fantastis dan sangat siap berkompetisi," kata Wenger seperti dikutip dari Mirror, kemarin.



Arsenal suskes menekuk Liverpool dengan skor 4-1 di Emirates Stadium, akhir pekan lalu. Ini menjadi kemenangan ketujuh yang diraih Arsenal secara beruntun di semua kompetisi.



Sementara di Liga Premier, kemenangan atas Liverpool itu menjadi kemenangan kelima mereka dalam lima laga terakhir. Tak berlebihan jika Wenger menyebut timnya fantastis.



Lima kemenangan beruntun itu membuat Arsenal kini menempati peringkat kedua klasemen dengan 63 poin. Mereka memang masih tertinggal 7 poin dari Chelsea di puncak klasemen.



Namun dengan tujuh laga yang masih tersisa, yang berarti masih ada 21 poin, Wenger optimistis The Gunners --julukan Arsenal-- akan menumbangkan Chelsea dari puncak klasemen.



"Untuk mendapatkan gelar, kami harus bermain sempurna sambil berharap semoga Chelsea tidak bermain sempurna," kata Wenger.



Arsenal memang tak punya pilihan selain memenangi setiap laga sisa mereka. Selain untuk mengejar Chelsea, kemenangan di tujuh laga tersebut juga agar mereka tak disalip Manchester United dan Manchester City.



The Red Devils --julukan Manchester United-- saat ini tepat berada di belakang Arsenal dengan 62 poin. Selain itu, Manchester City yang berada di peringkat keempat juga terus mengintai dengan 61 poin.



Dengan selisih hanya 1 poin dari Manchester United dan 2 poin dari Manchester City, Arsenal memang hanya punya satu pilihan: menang. Sebab, kalah bisa berarti terlempar dari empat besar klasemen.



Malam nanti, mereka akan bertandang ke Stadion Turf Moor untuk menantang Burnley dalam laga lanjutan Liga Premier. Melihat statistik pertemuan kedua tim, Arsenal berpeluang besar meraih tiga poin di laga ini.



Dari enam pertemuan terakhir kedua tim, misalnya, Arsenal mengemas 4 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Bahkan, dalam pertemuan terakhir pada November tahun lalu, Arsenal mencukur Burnley 3-0.



Tak hanya itu, The Gunners juga melesakkan 10 gol dalam 4 pertemuan terakhir melawan Burnley. Itu artinya mereka mencetak 2,5 gol dalam setiap pertandingan tersebut. Cukup hebat.



Hujan gol bisa terulang malam ini mengingat performa Olivier Giroud dan Mesut Ozil yang sedang menggila. Giroud mencetak 6 gol dalam enam laga terakhir. Sementara Ozil mencetak tiga gol dan 4 assist dalam 8 pertandingan terakhir.



Kombinasi keduanya, di tambah Alexis Sanchez, akan membuat barisan belakang Burnley kelabakan. Namun, tentu saja, itu jika Arsenal bisa tampil dengan sempurna.



Burnley, yang saat ini berada di peringkat 19 dengan 26 poin, tentu tak akan membiarkan diri mereka terlempar ke dasar klasemen. Jarak mereka dengan Leicester City yang menjadi juru kunci klasemen hanya terpaut 4 poin.



Itu sebabnya, Pelatih Burnley, Sean Dyche, meminta anak buahnya menahan Arsenal. "Kami harus memahami permainan mereka sebelum memutuskan bagaimana kami akan bermain," kata Sean Dyche.



Wenger sendiri, meski membutuhkan kemenanga, tidak meminta para pemainnya bermain habis-habisan. Sebab, pekan depan mereka harus menjamu Chelsea di Emirates Stadium.



Sehingga, Arsenal akan bermain seefektif mungkin untuk mengirit tenaga. Sebab, akan percuma jika mereka menang di laga ini tapi kalah saat melawan Chelsea. "Saya harus menjaga stamina pemain tetap dalam level teratas mereka," kata Wenger.



ESPN FC | MIRROR | GUARDIAN | DWI AGUSTIAR





Burnley 4-4-2

GK: Heaton

DF: Trippier, Duff, Shackell, Mee

MF: Boyd, Arfield, Jones, Barnes

FW: Vokes, Ings



Arsenal 4-2-3-1

GK: Ospina

DF: Bellerin, Mertesacker Paulista, Monreal

MD: Coquelin, Cazorla

MF: Ramsey, Ozil, Sanchez

FW: Giroud