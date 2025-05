TEMPO.CO, Liverpool - Chelsea akan bertandang ke markas Everton di Goodison Park, Liverpool, malam ini, Sabtu, 12 September 2015 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris. Pendapat aktor sekaligus komedian asal Amerika Serikat Will Ferrell mungkin mewakili harapan penggemar klub juara bertahan Liga Primer itu.



Ferrell mendapat penghargaan GQ Comedian of the Year dari majalah GQ di Royal Opera House, London, Rabu lalu, 9 September 2015. Pria berusia 48 tahun itu pun naik ke panggung untuk menerima plakat. Setelah memberikan sambutan dan ucapan terima kasih, Ferrell tiba-tiba menatap Jose Mourinho.



"Jose Mourinho, tetaplah bermain bertahan. Tetaplah memasang tujuh pemain di kotak penalti. Saya suka itu!" kata Ferrell sebelum menutup sambutannya.



Jose Mourinho yang dimaksud Ferrell tak lain adalah pelatih Chelsea. Mou—begitu ia disapa—hadir dalam acara tersebut karena termasuk salah satu penerima penghargaan. Namun Mou sama sekali tak menanggapi sindiran Ferrell. Pelatih asal Portugis ini hanya mengomentari penghargaan yang baru saja didapatnya. "Saya tidak tahu kenapa mendapatkannya," kata Mou.



Will Ferrell sudah lama diketahui sebagai penggemar berat Chelsea. Ia sering bolak-balik ke Stamford Bridge, markas Chelsea, untuk sekedar bercengkrama dengan pemain atau menonton pertandingan.



Karena itu, seperti para pendukung lain, ia pun geram melihat kondisi Chelsea yang kini tengah terpuruk. Bayangkan saja, klub berjuluk The Blues itu kini terdampar di peringkat ke-13 klasemen!



Chelsea dua kali menelan kekalahan, sekali bermain imbang, dan sekali menang dalam empat laga pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini. Ini sungguh ironis, mengingat mereka adalah juara liga musim lalu.



Lebih ironis lagi jika melihat total gol yang telah masuk ke gawang mereka: sembilan. Kecuali Sunderland yang telah kebobolan sepuluh kali, tak ada tim Liga Primer dengan catatan seburuk ini.



selanjutnya: Sindiran yang sangat menohok







Karena itu, ketika Ferrell mengatakan, “Tetaplah memasang tujuh pemain di kotak penalti,” banyak tamu undangan yang hadir di Royal Opera House tersenyum.



Sebab, jika dengan tujuh pemain yang ditumpuk di kotak penalti saja mereka bisa kebobolan sembilan gol, apalagi hanya empat pemain? Sebuah sindiran yang sangat menohok.



Malam nanti Mourinho akan memimpin timnya menuju Goodison Park untuk menantang Everton dalam laga lanjutan Liga Primer. Ia tentu berharap timnya segera mengakhiri mimpi buruk ini.



Dan Chelsea punya modal bagus untuk itu. Dari enam pertemuan terakhir kedua tim, misalnya, Chelsea mengantongi lima kemenangan dan hanya sekali kalah.



Bahkan dalam pertemuan terakhir mereka di Goodison Park pada 30 Agustus 2014, Chelsea sukses mencukur Everton dengan skor sangat telak: 6-3.



Namun tentu saja kondisi Chelsea saat ini tak sama dengan musim lalu. Pemain sayap kiri mereka, Eden Hazard, mengakui hal ini.



"Kami menjalani musim yang sangat fantastis musim lalu. Jika kami bisa mengulanginya musim ini, saya pikir ini akan menjadi lebih fantastis," kata Hazard.



Tak akan mudah bagi Chelsea untuk mengalahkan Everton. OPTA, lembaga penyaji statistik sepak bola, menyebutkan Chelsea hanya sekali menang dalam empat kunjungan mereka ke Goodison Park.



Selain itu, performa Everton saat ini pun lumayan oke. Mereka, misalnya, hanya sekali menelan kekalahan dalam empat laga terakhir.



Bahkan The Toffees—julukan Everton—mencatat dua kali clean sheet (tidak kebobolan) dalam empat pertandingan tersebut. Catatan ini membuat mereka bertengger di peringkat ke-9 klasemen.



THE GUARDIAN | MIRROR | ESPN FC | DWI RIYANTO AGUSTIAR



PERKIRAAN FORMASI PEMAIN



EVERTON 4-2-3-1

Howard

Coleman, Stones, Jagielka, Oviedo

McCarthy, Barry

Kone, Barkley, Mirallas

Lukaku



CHELSEA 4-2-3-1

Begovic

Azpilicuetta, Cahill, Terry, Rahman

Fabregas, Matic

Pedro, Willian, Hazard

Costa