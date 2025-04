Lawan Everton, Manchester United Hadapi Dua Tantangan Berat

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menghadapi Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Rabu dinihari nanti, 5 April 2017. Setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi United di laga ini.



Pertama, rekor kandang yang tak memuaskan. Musim ini, United sudah ditahan seri delapan kali saat menjalani Liga Inggris di Old Trafford. Hasil seri itu bahkan didapat oleh tim-tim kecil, seperti Bournemouth, Hull, West Ham, Burnley, dan Stoke.



Baca: Jadwal Liga Inggris dan Liga Spanyol Malam Ini: Ada Man United



Pelatih Jose Mourinho mengakui timnya terlalu sering gagal menang di kandang. "Kami terlalu sering meraih hasil seri di kandang. Kami seharusnya lebih mampu membunuh lawan," katanya.



Problem kedua, ketergantungan pada Zlatan Ibrahimovic. Manchester United mencetak 42 gol dalam 28 laga yang sudah dijalani di Liga Inggris. Ibrahimovic, 35 tahun, menjadi pencetak gol paling banyak, yakni 15. Pemain terdekat dengannya dari segi produktivitas adalah Juan Mata (6 gol) dan Paul Pogba (4 gol). Bisa dilihat ketimpangan yang terjadi di tim.



Baca: Liga Inggris: 10 Fakta Preview Manchester United vs Everton



Ketika Ibra absen, seperti saat melawan West Brom di laga sebelumnya, lini depan United pun tumpul, sehingga mereka hanya meraih hasil seri 0-0. Tak heran bila Mourinho saat itu sempat marah dan mengkritik Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan, Anthony Martial, dan Marcus Rashford yang ia mainkan.



Dalam laga melawan Everton ini, Ibra sudah akan tampil setelah menjalani hukuman skors. Peruntungan United kemudian akan sangat bergantung pada pemain asal Swedia ini. Bila ia tampil baik dan bisa menjaga ketajamannya, hasil seri di kandang mungkin bisa dihindari. Tapi yang perlu dilakukan Mourinho adalah memastikan pemain di sekeliling Ibra mampu menginjak gas dan meningkatkan ketajamannya.



Baca: Daftar 8 Pemain Manchester United yang Bisa Didepak Mourinho



Posisi kedua tim menjelang laga ini tak terpaut jauh. Dalam klasemen, Manchester United berada di urutan kelima dengan nilai 53 dari 28 laga. Everton di urutan ketujuh dengan nilai 50 dari 30 laga.



Baca juga: Ronaldo Ungkap Alasan Memakai Kaus Nomor 7 di Manchester United



METRO | MIRROR | NURDIN