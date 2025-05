Lawan Liverpool, Giroud Simpan Misi Terselubung

TEMPO.CO , London - Olivier Giroud ternyata memiliki misi terselubung menjelang duel Arsenal kontra Liverpool dalam laga lanjutan Liga Premier yang akan berlangsung di Emirates Stadium, malam nanti.



Pemain depan Arsenal ini, selain menargetkan kemenangan, juga berambisi menyingkirkan Alexis Sanchez. Padahal, Sanchez adalah tandemnya di lini depan Arsenal.



"Kami sama-sama telah mencetak 13 gol dan saya ingin mencetak beberapa gol lagi agar bisa mengalahkan koleksi gol Alexis," kata Giroud seperti dikutip dari harian Mirror, kemarin.



Giroud dan Alexis saat ini menduduki peringkat teratas dalam daftar pencetak gol terbanyak musim ini di Arsenal. Keduanya sama-sama mengemas 13 gol di Liga Premier.



Namun catatan Giroud jauh lebih hebat karena ia mencetak ketigabelas golnya hanya dalam 19 pertandingan. Sementara Alexis membutuhkan 26 pertandingan untuk mencetak 13 gol.

"Kami saling mendorong satu sama lain agar bisa mencetak gol. Kami bersaing keras dan ini adalah cara kami agar bisa memenuhi target yang telah ditetapkan klub," kata Giroud.



Target paling realistis bagi Arsenal musim ini hanya bertahan di empat besar klasemen. Saat ini, mereka berada di peringkat ketiga dengan 60 poin, tertinggal 7 poin dari Chelsea di puncak klasemen.



Meski liga masih menyisakan 8 pertandingan, agak mustahil bagi Arsenal menggulingkan Chelsea. Sebab, selain tertinggal 7 poin, Chelsea juga masih punya 9 pertandingan, sementara mereka hanya punya 8 pertandingan lagi.



Pilihan paling mungkin hanya menyalip Manchester City yang saat ini berada di peringkat kedua dengan 61 poin. Hanya selisih satu poin, tentu tak sulit bagi Arsenal mengejar Manchester City ketimbang menyalip Chelsea.



Apalagi, posisi Arsenal di empat besar juga belum aman. Sebab Manchester United yang berada di peringkat 4 klasemen terus mengejar. Selisih poin mereka pun hanya terpaut 1 poin.



Bahkan Liverpool yang saat ini berada di peringkat kelima masih memiliki peluang menerobos 4 besar. The Reds --julukan Liverpool-- saat ini mengoleksi 54 poin, hanya tertinggal 5 poin dari Manchester United dan 6 poin dari Arsenal.



Dengan delapan pertandingan tersisa, bukan tak mungkin Liverpool akan menggeser Manchester United, Arsenal, dan bahkan Manchester City.



"Target kami sudah di depan mata, kami tidak akan membiarkannya lepas begitu saja," kata Giroud.



Untuk itu, The Gunners --julukan Arsenal-- tak boleh tersandung saat menjamu Liverpool, malam nanti. Sialnya, di laga penting ini, sejumlah pemain mereka masih terbelit cedera



Jack Wilshere, Mikel Arteta, Mathieu Debuchy dan Abou Diaby dipastikan tak akan tampil karena belum fit benar. "Saya pikir mereka belum siap untuk laga ini," kata pelatih Arsenal, Arsen Wenger.



Wenger kemungkinan juga tak bisa memainkan Danny Welbeck secara full time. Bekas pemain Manchester United itu mengalami cedera lutut saat membela tim nasional Inggris, akhir pekan lalu.



Namun Wenger masih bisa bernafas lega karena Liverpool juga tak bisa memainkan Martin Skrtel dan Steven Gerrard karena suspensi. Mereka juga akan bermain tanpa John Flanagan dan Adam Lallana yang masih cedera.



Selain itu, catatan Arsenal cukup bagus setiap kali melawan Liverpool. Dari 7 pertemuan terakhir kedua tim, Arsenal hanya sekali mengalami kekalahan. Di laga kandang, The Gunners bahkan belum terkalahkan dalam 8 laga terakhir.



"Arsenal memang tim hebat dan saat ini mungkin lebih kuat dari kami. Tapi kami adalah Liverpool. Kami adalah salah satu tim hebat di dunia," kata pelatih Liverpool, Brendan Rodgers.



Bagi Liverpool, juga Arsenal, laga ini tak semata perebutan poin, tapi juga soal gengsi dan harga diri. Ditambah persaingan yang sangat ketat di empat besar, kedua tim dipastikan akan membuat Emirate Stadium membara.



