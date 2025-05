TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan menantang Maccabi Tel Aviv dalam laga penyisihan Grup G Liga Champions di Sammy Ofer Stadium, Haifa, Israel, Rabu dinihari, 25 November 2015. "Kami harus meraih kemenangan di sana jika ingin lolos ke babak berikutnya," kata bek Chelsea, Gary Cahill, seperti dikutip ESPN FC, Senin, 23 November 2015.



Chelsea saat ini menempati peringkat kedua dalam klasemen Grup F Liga Champions dengan 7 poin. Tim itu hanya unggul 2 poin atas Dynamo Kiev di peringkat ketiga.



Dengan dua laga yang masih tersisa, sangat mungkin Chelsea terlempar dari dua besar. Padahal, untuk lolos ke putaran 16 besar, setidaknya tim tersebut harus finis di urutan kedua klasemen.



Karena itu, klub yang bermarkas di London ini tak punya pilihan selain mencuri 3 poin dari Maccabi. Sebab, jika kalah dalam laga ini, sangat mungkin Chelsea akan tersingkir.



Selain itu, mencuri poin dari Maccabi pastinya jauh lebih mudah bagi Chelsea ketimbang dari FC Porto, tim asal Portugal yang akan dihadapi dalam laga pamungkas pada 9 Desember mendatang.



"Jika kami bisa menang di sana, sangat mungkin kami menguasai puncak klasemen (jika pada saat yang sama FC Porto kalah oleh Dynamo Kiev)," ucap Cahill.



Cahill, seperti juga pemain Chelsea lain, memang mulai kembali menemukan kepercayaan diri setelah sukses membungkam Norwich City dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan Liga Primer pada akhir pekan lalu.



Ini menjadi kemenangan pertama Chelsea setelah tiga kali menelan kekalahan secara beruntun. Jadi kemenangan ini bisa menjadi modal para pemain menghadapi Maccabi.



Maccabi sejatinya bukan tim yang sulit dikalahkan. Chelsea pernah menghajar klub itu dengan skor 4-0 dalam pertemuan pertama yang berlangsung di Etihad Stadium pada 16 September lalu.



Selain itu, pemain bintang Chelsea, Eden Hazard, juga sudah mulai menemukan kembali permainan terbaiknya. Hazard, meski tidak mencetak gol dalam laga kontra Norwich City, terpilih sebagai man of the match.



"Eden Hazard sudah mulai menemukan performa terbaiknya lagi. Ia akan menjadi pemain kunci dalam laga ini, seperti yang biasa ia lakukan pada laga-laga sebelumnya," tutur kapten Chelsea, John Terry.



SKY SPORTS | FOUR FOUR TWO | DWI AGUSTIAR