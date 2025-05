Lawan Man United, Sheffiled Siap Sajikan Keindahan Piala FA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Sheffield United Nigel Adkins yakin status timnya sebagai underdog karena berada di divisi ketiga tidak akan memupuskan mimpinya untuk bisa mengalahkan Manchester United pada putaran ketiga (64 besar) Piala FA, Sabtu malam.



Klub berjuluk The Blades dikenal memiliki reputasi mengesankan sebagai pejuang Piala FA. Mereka berhasil mencapai semifinal pada dua musim lalu. Mereka juga sempat mencapai empat besar Piala Liga pada tahun lalu.



Keberhasilan Sheffield memang dicapai di bawah arahan pelatih terdahulu Nigel Clough, namun Adkins yang menggantikan Clough pada Juni 2015 berhasrat untuk menjaga jejak apik itu.



"Manchester United harusnya bisa mengalahkan tim dari League One (divisi ketiga Liga Inggris) namun itulah keindahan Piala FA dan terutama pada putaran ketiga," kata Adkins dilansir dari AFP, Jumat.



"Akan ada gangguan, kejutan dan mengapa hal itu tidak terjadi pada kita? Ini Theatre of Dreams, jadi mengapa kita tidak bermimpi?" lanjut Adkins.



"Pertandingan sepak bola menawarkan tiga hasil akhir. Namun kami lebih senang pada dua hasil di antaranya (menang atau imbang)," katanya.



Adkins, pelatih yang mengantarkan Southampton ke Liga Utama Inggris pada 2012, membawa Sheffield United bermain baik dengan hanya menderita dua kekalahan dalam delapan pertandingan sehingga kini berada di posisi kedelapan klasemen League One.



Di lain pihak, Manchester United baru menuai satu kemenangan atas Swansea pada pekan lalu setelah melalui sembilan pertandingan tanpa kemenangan di bawah arahan Louis van Gaal.



ANTARA