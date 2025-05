Lawan Stoke, Bisakah Chelsea Menang Tanpa Arahan Mourinho?

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar pemecatan Jose Mourinho mulai terdengar sayup-sayup. Padahal, beberapa hari lalu, kabar tersebut menghiasi hampir semua laman olahraga di Inggris.



Kemenangan Chelsea atas Dynamo Kyiv (2-1) dalam ababak penyisihan Grup G Liga Champions serta dukungan penuh para pendukung The Blues sepertinya membuat isu pemecatan itu memudar.



Agen Jose Mourinho, Jorge Mendes, bahkan memastikan kliennya tak akan dipecat. “Tidak ada alasan untuk itu. Dia akan mengatasi persoalan ini,” kata Mendes seperti dikutip dari BBC, kemarin.



Kabar pemecatan Mourinho beredar lantaran performa Chelsea yang terus melorot. Juara Liga Primer musim lalu itu kini terpuruk ke peringkat ke-15 klasemen dengan 11 poin dari 11 pertandingan.



Mou, begitu ia disapa, juga terbelit lidahnya sendiri. Ia memaki dokter timnya, Eva Carneiro, saat Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh Swansea City, 8 Agustus lalu. Kini, Eva tengah menuntutnya ke pengadilan.



Mourinho juga mendapat saksi dari Federasi Sepak Bola Inggris (FA) berupa denda sebesar 50 ribu pound sterling setelah ia berkata kasar kepada wasit yang memimpin duel Chelsea melawan Southampton, 3 Oktober lalu.



Tak sampai sebulan kemudian, lidah Mourinho kembali bersilat. Kali ini korbannya adalah wasit Jonathan Moss. Mou dikabarkan memaki wasit tersebut di sela laga Chelsea vs West Ham United, 24 Oktober.



FA, lagi-lagi, menjatuhkan denda. Kali ini sebesar 40 ribu pound sterling. Mou juga dilarang memasuki stadion satu kali. Ini membuat Mou tidak bisa mendampingi timnya saat menantang Stoke City di Stadion Britannia, Ahad dinihari nanti.



“Mourinho akan menonton pertandingan Chelsea melawan Stoke City dari hotel. Namun ia masih bisa menghubungi staf pelatihnya melalui telepon seluler,” demikian keterangan Daily Mail.



Tanpa Mourinho, tentu saja, akan sulit bagi Chelsea menekuk Stoke City. Apalagi mereka tampil di kandang lawan. Dan performa The Blues masih naik-turun macam roller coaster.



“Tentu saja, pertandingan ini akan sangat aneh tanpa kehadiran Mourinho, terutama saat di ruang ganti pemain. Tapi jika ingin menang, kami harus siap,” kata pemain gelandang Chelsea, Nemanja Matic.

Untungnya, Stoke City bukanlah lawan berat buat Chelsea. Setidaknya, mereka mengantongi empat kemenangan dan sekali imbang dalam lima pertemuan terakhir melawan Stoke City.



Dengan begitu, di atas kertas, Chelsea seharusnya bisa membawa pulang tiga poin, meskipun mereka akan bermain tanpa ditemani Mourinho. Namun itu dengan asumsi Chelsea sedang normal.



Persoalannya, musim ini Chelsea lebih banyak tidak normalnya. Mereka, misalnya, pernah ditekuk Crystal Palace, West Ham United, dan bahkan dibungkam Everton dengan skor 1-3.



Namun The Blues harus memenangi laga ini. Tak hanya untuk meraih tiga poin, namun juga untuk menjaga momentum kebangkitan mereka. Selain itu, tentu saja, untuk mengamankan Mourinho dari pemecatan.



Stoke City 4-2-3-1

GK: Butland

DF: Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters

MD: Whelan, Adam

MF: Shaqiri, Bojan, Arnautovic

FW: Djouf



Chelsea 4-2-3-1

GK: Begovic

DF: Zouma, Cahill, Terry, Azpilicuetta

MD: Ramires, Matic

MF: Willian, Hazard, Pedro

FW: Costa



