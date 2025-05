TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada Raheem Sterling saat Liverpool menekuk AFC Wimbledon 2-1 di Piala FA, Senin lalu. Pemain berusia 20 tahun itu, yang seharusnya ikut bertanding, justru sedang leyeh-leyeh di Jamaika.



Kemarin, Sterling memamerkan foto liburannya di Instagram. Memakai topi warna-warni dan kacamata hitam, gelandang ini terlihat tersenyum sumringah.



Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers, tentu senang melihat pemain mudanya itu menikmati liburan di kampung halamannya. Sebab, ia sendiri yang mengirim Sterling ke sana. (Baca: Liverpool Kesulitan Gaet Pemain Top)



Jadwal pertandingan hingga pertengahan musim ini memang cukup padat. Sterling telah tampil dalam 20 pertandingan Liga Primer, 6 laga Liga Champions, dan 2 laga Piala Liga. Ia sudah bermain lebih sering ketimbang pemain lain di Eropa. Karena itu, ia perlu “bernapas”.



"Dia memiliki kecepatan yang bisa membuatnya lolos dari kejaran pemain belakang. Kecepatan ini yang membuatnya mampu menciptakan peluang," kata Rodgers seperti dikutip dari Mirror.



Sampai saat ini, prestasi Sterling memang belum kinclong. Dari 28 pertandingan, ia baru mencetak 6 gol dan 5 assist. Tapi itu bisa dimaklumi karena, bagaimanapun, ia masih 20 tahun.



Sterling adalah aset. CIES Football Observatory, lembaga yang biasa menganalisis performa pemain dan tim, pada awal Januari ini memasukkan Sterling dalam daftar 50 pemain paling bernilai di dunia. CIES menaksir nilai Sterling mencapai 50 juta pound sterling. Ini menempatkannya di peringkat ketujuh dunia, di atas Alexis Sanchez (ke-9), Gareth Bale (ke-10), dan Neymar (ke-11).



Tak mengherankan jika Brendan Rodgers memberinya tiket berlibur ke Jamaika justru ketika para pemain Liverpool lain harus bertanding di Piala FA. Ia diharapkan bisa kembali membawa semangat baru untuk membantu mengangkat performa Liverpool.

Selanjutnya: Liverpool lebih diunggulkan



Hari ini, semangat baru Sterling itu dinantikan suporter Liverpool. Ia dan kawan-kawannya akan berlaga di Stadium of Light untuk menantang Sunderland dalam laga lanjutan Liga Primer yang digelar tepat saat jam makan siang waktu setempat.(Baca: Sturridge Segera Balik ke Liverpool)



Liverpool seharusnya bisa membawa pulang poin dari laga ini. Sebab, dari delapan kunjungan terakhir ke Stadium of Light, Liverpool menang lima kali. Tapi itu dulu, ketika mereka masih diperkuat Luis Suarez. Kini situasinya berbeda jauh. Liverpool saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen. Dari 20 pertandingan, The Reds—julukan Liverpool—hanya menang 8 kali, 5 kali bermain imbang, dan 7 kali menanggung malu akibat kalah.



Jadi, bukan tak mungkin jika Sunderland akan memberikan kejutan pada Sabtu malam ini. Inilah yang akan menjadi pekerjaan rumah Raheem Sterling setelah berlibur.



Liverpool kini berada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 29. Sunderland di posisi ke-14 dengan nilai 20.



METRO | THE GUARDIAN | SKY SPORTS | DWI R.



Berita Lain

Valdes: De Gea Kiper Terbaik di Dunia

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini

Firman Utina Ingin Persib Kembali Juara ISL

Lini Depan Kurang Tajam, PSM Masih Buru Striker