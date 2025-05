Lawan Zagreb, Bisakah Arsenal Keluar dari Lubang Jarum?

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, tak bisa berbuat banyak saat tim medis memberi tahu jika dua pemainnya, yakni Francis Coquelin dan Mikel Arteta, mengalami cedera usai timnya menghadapi West Bromwich Albion di The Hawthorns, Ahad lalu.



Coquelin mengalami cedera ketika pertandingan baru berjalan 14 menit. Ia kemudian digantikan Arteta. Namun empat menit setelah babak kedua dimulai, giliran Arteta yang mengalami cedera.



Coquelin belakangan diketahui menderita cedera lutut. Sementara Arteta cedera betis. Keduanya kini masih menjalani tes medis dan harus menjalani pemulihan. Belum diketahui kapan keduanya akan pulih.



"Sejujurnya saya tidak tahu seberapa parah cedera mereka. Saya masih harus menunggu, mungkin sampai besok, untuk mengetahui kondisi keduanya," kata Wenger seperti dikutip dari Sky Sports, Senin.



Tambahan dua pemain cedera ini menambah panjang daftar cedera pemain Arsenal. Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Aron Ramsey, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Danny Welbeck, Tomas Rosicky, dan Jack Wilshere.



Situasi ini, tentu saja, membuat Arsene Wenger meradang. Sebab, mereka harus menjamu klub asal Kroasia, Dinamo Zagreb, dalam laga kualifikasi Grup F Liga Champions di Emirates Stadium, Rabu dinihari.



Arsenal harus memenangi laga ini jika ingin menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sebab, saat ini mereka hanya menempati peringkat ketiga klasemen Grup F Liga Champions dengan hanya 3 poin.



The Gunners --julukan Arsenal-- tertinggal 6 poin dari Olympiacos di peringkat kedua sementara babak penyisihan grup hanya tinggal menyisakan dua pertandingan lagi.



Sehingga, jika mereka kalah dari Dinamo Zagreb, maka Arsenal akan tersingkir. Ini akan menjadi kegagalan pertama mereka menembus babak 16 besar Liga Champions dalam lima musim terakhir.



Karena itu, meski skuadnya sedang babak belur, Wenger tetap bertekad mencuri poin dari Dinamo Zagreb. "Ini adalah momen yang sulit. Namun kami harus cepat-cepat bangkit," kata Wenger.



Tentu saja, ini tidak akan mudah. Sebab mereka baru saja dikalahkan West Bromwich Albion dengan skor 1-2 di laga lanjutan Liga Primer Inggris pada akhir pekan lalu.



Ini menjadi kekalahan pertama Arsenal dari West Bromwich Albion dalam enam pertemuan terakhir mereka. Sehingga, kekalahan ini cukup memukul kepercayaan diri para pemain Arsenal.



Tampil di depan publik sendiri pun bukan jaminan. Sebab, Emirates Stadium tidaklah terlalu angker buat lawan. Arsenal, misalnya, sudah tiga kali menelan kekalahan sepanjang musim ini di Emirates.



Apalagi, Dinamo Zagreb juga bukan tim sembarangan. Pada pertemuan pertama kedua tim yang berlangsung di Stadion Maksimir pada 16 September lalu, Arsenal ditekuk dengan skor 1-2.



Lalu apa modal Arsenal menyambut Dinamo Zagreb? Arsene Wenger berharap dua pemainnya, yaitu Aaron Ramsey dan Alex Oxlade-Chamberlain, sudah bisa dimainkan di laga ini.



"Dari semua pemain yang cedera, Aaron Ramsey dan Chamberlain adalah yang paling mungkin untuk dimainkan," kata Wenger. "Selebihnya saya akan melakukan rotasi pemain."



Dengan pilihan pemain yang sangat terbatas, rotasi pemain mungkin bukan jalan keluar yang tepat. Sebab, apanya yang mau dirotasi kalau pilihan pemainnya sangat terbatas?



Sehingga, akan mengejutkan jika Arsenal sukses mengalahkan Dinamo Zagreb. Kalaupun mereka bisa meraih tiga poin di laga ini, nasib mereka masih akan bergantung pada hasil pertandingan Bayern Meunchen vs Olympiakos.



Sebab, jika Muenchen dan Olympiakos bermain imbang, maka poin keduanya akan menjadi 10. Sementara poin Arsenal jika bisa menekuk Zagreb hanya 6.



Ada jarak 4 poin antara antara Arsenal dengan Olympiakos atau Bayern Muenchen. Padahal babak kualifikasi hanya tinggal menyisakan satu pertandingan yang berarti tiga poin.



Jika ini terjadi, maka Arsenal yang tersisa dari Arsenal di Liga Champions musim ini hanya satu kata: Wassalam.



Susunan Pemain



Arsenal 4-2-3-1: Cech; Bellerin, Mertesacker, Konscielny, Monreal; Cazorla, Flamini; Gibbs, Ozil, Sanchez; Giroud.

Dinamo Zagreb 4-2-3-1: Eduardo; Pinto, Sigall, Taravel, Pivaric; Antolic, Rog; Fernandes, Machado, Piaca; Hodzic.



