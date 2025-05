TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City sudah berada di ambang juara Liga Primer Inggris. Tim asuhan Claudio Ranieri itu diuntungkan oleh hasil seri 1-1 yang diraih Tottenham Hotspur atas West Bromwich Albion di Stadion White Hart Lane, Selasa dinihari WIB, 26 April 2016.



Hasil ini membuat Leicester unggul 7 angka dari Tottenham. Dengan tiga laga tersisa, peluang Tottenham untuk menggusur posisi Leicester semakin sulit. Kini Leicester hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara.



Dalam tiga laga sisanya, Leicester masih akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni Manchester United dan Chelsea. Namun The Foxes—julukan Leicester—masih mungkin menang saat menjamu Everton, yang kini berada di urutan ke-11 klasemen. Pada Desember lalu, Leicester juga bisa menang 3-2 di kandang Everton.



Melawan Manchester United, peluang Leicester untuk meraih poin juga cukup terbuka. Pada pertemuan di King Power Stadium, September lalu, tim tersebut meraih hasil 1-1. Adapun saat menghadapi Chelsea di pertemuan pertama, The Foxes menang 2-1.



Berikut ini jadwal laga tersisa yang akan dihadapi Leicester.



1 Mei: Vs Manchester United (tandang)

7 Mei: Vs Everton (kandang)

15 Mei: Vs Chelsea (tandang).



ESPN | NS