TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh tahun, Arsene Wenger berdiri di sisi lapangan pertandingan yang sama yakni kubu Arsenal. Dan, 12 tahun terakhir, Wenger mengalami hal yang sama yaitu tanpa bisa meraih gelar juara Liga Primer Inggris lagi. Dan, ibarat seorang penulis dalam perjuangannya menyajikan artikel yang baik, Wenger sudah memulai dengan sebuah alinea yang buruk pada awal Liga Primer Inggris musim baru ini, 2016-2017, yakni kekalahan 3-4 Arsenal melawan Liverpool.

Akankah musim kompetisi baru ini akan menjadi musim penghabisan bersama Arsenal buat pelatih asal Prancis berusia 66 tahun ini? Lawan-lawannya datang dan pergi. Come and Go kata Samuel Beckett dalam salah satu drama pendeknya. Tapi, yang dihadapi Wenger pada 12 tahun terakhir selalu sama: tim bagus dan enak ditonton tapi labil selalu rapuh menjelang klimaks kompetisi.

Musuh besarnya, dan mungkin akan selalu jadi lawan terbesarnya, pelatih asal Skotlandia, Alex Ferguson, kini 74 tahun, sudah lama pergi dari tepi lapangan dan kini duduk manis sebagai bagian dari para tokoh terhormat Manchester United. Louis van Gaal, 65, hanya dua musim di Manchester United setelah membawa Belanda merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2014. Rafael Benitez sudah surut dari pusat perhatian. Di sisi lain, saingan lamanya yang lain, Jose Mourinho datang lagi dengan “baju baru”, Manchester United.

Orang-orang datang dan pergi, Wenger masih berdiri pada tanah yang sama: Arsenal. Jalan menuju sukses buat pelatih kawakan dari Prancis ini bisa lebih berat dari musim lalu ketika ia menghadapi pelatih dengan seusia dengannya, Claudio Ranieri, yang membawa tim underdog Leicester City menjadi juara Liga Primer Inggris 2015-2016.

Wajah-wajah baru terus menghiasi Liga Primer Inggris sejak musim lalu dan musim ini. Antonio Conte di kursi kepelatihan Chelsea, Pep Guardiola di Manchester City, Walter Mazzari di Watford dan Juergen Klopp yang mengangkat Liverpool sejak musim lalu serta Ronald Koeman yang bisa menjadikan Everton sebagai kuda hitam musim ini. Jangan lupa ada Mauricio Pochettino yang terus menjadikan Tottenham Hotspur sebagai gudang pemain tim nasional Inggris.

Di tengah perubahan yang musim ini terasa lebih besar di jajaran manajer di klub-klub Liga Primer Inggris, mampukah Wenger bertahan? Adakah kiat-kiat barunya untuk membuat Arsenal bisa terus bertahan di papan atas atau malah juara?

Setelah kalah 3-4 dari Liverpool pekan lalu, Wenger mengeluh kondisi fisik para pemainnya masih belum siap. Beberapa pemain andalannya masih cedera seperti bek Per Mertesacker, Gabriel Paulista, Danny Welbeck, dan Jack Wilshere. Selain itu, beberapa pemain teras lainnya seperti gelandang Mesut Özil, penyerang Olivier Giroud, dan bek tengah Laurent Koscielny baru pulang dari liburan setelah tampil di Piala Eropa. Sampai saat ini, belum terlihat langkah yang lihai dari Wenger dalam urusan pembelian pemain dibandingkan para saingannya seperti Mourinho.

Kita akan menunggu pada pertandingan kedua musim ini, hari ini, Sabtu 20 Agustus 2016, di kandang Leicester City, apakah Wenger akan membuat tulisan yang buruk dibaca lagi pada alinea kedua untuk sebuah buku yang panjang selama musim 2016-2017. Mestinya tidak. Bergulat pada hal dan posisi yang sama bertahun-tahun, Wenger terlalu berbahaya untuk diremehkan begitu saja. Ia adalah Sisyphus yang kuat.

PRASETYO