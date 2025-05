Leicester Rayakan Gelar Juara, 250 Ribu Orang Turun ke Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester City merayakan gelar juara Liga Primer yang diraihnya musim ini, Senin, 16 Mei 2016, waktu setempat. Jalanan Kota Leicester pun berubah menjadi lautan biru. Tak kurang dari 250 ribu orang ikut serta dalam kemeriahan pesta itu.



Perayaan dimulai dari Jubilee Square di pusat kota. Para pemain dan staf tim diarak menggunakan bus dengan atap terbuka. Iring-iringan itu berakhir di lapangan dengan panggung besar di Victoria Park. Di taman itu, para pendukung tim menyemut mendengar Jamie Vardy, Wes Morgan, Claudio Ranieri, serta sosok-sosok penting Leicester lain bicara.



Kilas balik perjalanan tim sepanjang musim ini saat menjadi juara meski musim lalu nyaris terdegradasi juga ditampilkan di layar raksasa di taman itu. Tiap momen yang mengesankan langsung disambut teriakan para hadirin.



Vardy mengaku nyaris tak percaya melihat jumlah suporter yang ikut merayakan keberhasilan timnya. "Brilian, sungguh hari yang luar biasa," kata penyerang Leicester itu. "Kami sudah meraih pencapaian yang tak terbayangkan."



The Foxes, yang semula hanya dijagokan 5.000 banding 1 untuk menjadi juara, mampu membuat kejutan dan finis teratas pada musim ini dengan keunggulan 10 poin atas Arsenal yang berada di urutan kedua. Ini untuk pertama kalinya klub itu juara dalam 132 tahun.



Terkait dengan kemeriahan pesta juara Leicester, simak berbagai foto dan cuitan berikut ini.

