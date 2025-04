Leicester Tekuk Liverpool, Netizen Heboh, Wenger Kena Sentil

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester, yang baru memecat pelatih Cluadio Ranieri, mampu mengalahkan Liverpool 3-1 di Stadion King Power, Selasa dinihari WIB.

Jamie Vardy memborong dua gol dalam laga ini, yakni pada menit ke-28 dan 60. Danny Drinkwater mencetak gol Leicester lainnya pada menit ke-39. Sedangkan Liverpool hanya bisa mengecilkan kedudukan lewat gol Phillipe Coutinho pada menit ke-68.

Kemenangan meyakinkan yang diraih empat hari setelah pemecatan Ranieri itu mengundang banyak komentar, termasuk yang bernada sinis dan menuding. Hal itu terlihat di twitter.

Akun Football Tweets (@FutballTweets), misalnya, menggambarkan para pemain Leicester yang merayakan gol dengan ilustrasi kumpulan ular.

Doc (@Doc-Joshi) juga menyoroti soal dugaan pemberontakan atas Ranieri. "Vardy bermain seperti David Villa dan Drinkwater menghadirkan kenangan soal Zidane. Tapi tak ada ada pemberontakan di Leicester? Lucu."

Adapun Coral (@Coral) bercuit, "Leicester tiba-tiba bermain seperti juara lagi dalam laga pertama setelah Ranieri pergi."

Seorang netizen lain, yang merupakan suporter Arsenal, memanfaatkan kesempatna itu untuk mengkritik Arsene Wenger, yang belakangan terus terkena kampanye #WengerOut. Mr DT (@MrDtAFC) menulis, "Luar biasa bagaimana Leicester bermain setelah manajernya dipecat, masih yakin bahwa kebanyakan pemain kami tak berhasrat untuk bermain bagi Wenger."



Sedangkan Hermione‏ (@neetimsina) berkicau, "Mourinho juara dan dipecat di Chelsea. Ranieri juara dan dipecat Leicester. Inilah alasan kenapa Wenger tak pernah menjadi juara di Arsenal."

Wenger 4,688 days after winning his last title...



But Ranieri gets sacked just 298 days after winning it with Leicester pic.twitter.com/vQE6Z7gc8q