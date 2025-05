Leicester vs Arsenal, Setelah Mahrez Tolak Pinangan Wenger

TEMPO.CO, Jakarta -

Pemain sayap Leicester City, Riyad Mahrez, akhirnya meneken perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun yang diajukan timnya. Arsenal pun kembali harus gigit jari.

"Saya telah menjalani musim yang sangat menyenangkan selama dua setengah tahun di Leicester, jadi saya memutuskan akan tetap bersama mereka," kata Mahrez seperti dikutip dari LCFC TV, Jumat.

Mahrez sebelumnya disebut-sebut akan hengkang ke Arsenal dengan bandrol sebesar 41 juta pound sterling atau setara dengan Rp 704 miliar. Pembicaraan dengan The Gunners --julukan Arsenal-- bahkan hampir mencapai final.

Setidaknya Pelatih Arsenal Arsene Wenger telah bertemu dengan agen Mahrez, yani Kamel Bengougam, di Stade Delelis, Lens, Prancis, saat tur pramusim. "Mereka membahas finalisasi kontrak," demikian tulis Eurosport.

Namun alih-alih mendarat di Emirates Stadium, markas Arsenal, Mahrez justru memilih bertahan di Leicester. Keputusan Mahrez ini membuat Arsenal kecewa dua kali. Sebab, mereka sebelumnya pernah ditolak Jamie Vardy. Vardy adalah tandem Mahrez di lini depan Leicester.

"Semua pemain mengucapkan selamat atas keputusan yang telah saya ambil. Saya sangat senang karena kami akan tetap bersama dengan semangat yang sama seperti musim lalu," Mahrez melanjutkan.

Sebelum Mahrez, sejumlah pemain pilar Leicester, seperti Jamie Vardy, Wes Morgan, Kasper Schmeichel, dan Andy King telah lebih dulu memperpanjang kontrak mereka.

The Foxes --julukan Leicester-- hanya kehilangan N'Golo Kante dalam tujuh pekan pertama bursa transfer musim panas ini. Kante pindah ke Chelsea dengan bandrol 30 juta pound sterling pada pertengahan Juli.

Karena itu pelatih Claudio Ranieri pun optimistis timnya akan mengulang sukses musim lalu, ketika mereka meraih trofi Liga Primer Inggris. "Kami hanya perlu melanjutkan kerja keras dan memelihara semangat tim," katanya.

Namun ia juga mengingatkan jika persaingan Liga Primer Inggris musim ini akan jauh lebih sengit. Sebab klub-klub besar seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, serta Liverpool telah berbenah dengan mendatangkan pelatih dan pemain-pemain baru.

Leicester sudah merasakan sengitnya persaingan musim ini sejak laga pembuka Liga Primer, yakni saat mereka ditekuk secara mengejutkan oleh Hull City dengan skor 1-2 di KCOM Stadium, akhir pekan lalu.

Padahal Hull City hanyalah tim promosi. Sementara Leicester adalah juara bertahan. Tak mengherankan jika Ranieri kemudian mendesak para pemainnya meningkatkan level permainan mereka. "Kami harus bekerja lebih keras," katanya.

Apalagi mereka harus menyambut Arsenal dalam laga lanjutan Liga Primer di King Power Stadium, Sabtu malam. Ini, tentu saja, ini akan menjadi laga yang berat. Namun Leicester sedikit lebih beruntung karena performa Arsenal saat ini sedang melorot.

Mereka ditekuk Liverpool dengan skor 3-4 pada laga kick off Liga Primer akhir pekan lalu. Selain itu The Gunners juga sedang mengalami krisis lini belakang. Sampai saat ini, pemain bek mereka, yakni Per Mertesacker, Garbiel Paulista, dan Carl Jenkinson, masih harus menjalani perawatan.

Sehingga peluang Leicester mencuri poin di laga ini cukup besar. Apalagi mereka akan bermain di kandang. Namun Leicester tetap harus waspada. Sebab Arsenal selalu sukses mengalahkan mereka dalam tiga pertemuan terakhir.

ESPN FC | LCFC TV | SKY SPORT | DWI AGUSTIAR