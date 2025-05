Leicester vs Man United: Komentar Pelatih dan Fakta Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Leicester akan melawan Manchester United (MU) pada pertandingan Community Shield di Stadion Wembley, London, malam ini, mulai pukul 22.00 WIB. Terkait pertandingan ini berikut sejumlah hal menarik:

Komentar pelatih



Claudio Ranieri (Leicester):



"Kami tim yang ambisius meraih gelar meski kami tahu bahwa pertandingan (melawan Manchester United) tidaklah mudah. Saya melupakan segala peristiwa di musim lalu. Fokus saya sekarang, yakni menghadapi dan melakoni musim baru.



Seluruh manajer dan para pemain sama-sama ingin tampil bermain di Wembley Stadium. Salah satu stadion yang terkenal di dunia. Ini bukan laga persahabatan.



Kami siap memberi perlawanan kepada Manchester United. Kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan."



Jose Mourinho (Manchester United):



"Pekan yang baik bagi kami setelah tidak bertanding di Cina. Kami perlu berangkat naik kereta api, kami perlu tampil bertanding, dan kami perlu terus berjuang dari menit ke menit di lapangan nanti.



Sekarang kami siap menghadapi untuk melawan Leicester sebelum Liga Inggris bergulir. Laga ini bukan latihan semata, ini pertandingan.



Kami harus menghadapi layaknya pertandingan. Kami perlu berjuang dari menit ke menit di hadapan penonton. Banyak orang tahu bahwa saya tidak turun bermain 90 menit, meski tentu saja kami berjuang meraih kemenangan."



Prakiraan susunan pemain:



Leicester (4-4-2): Schmeichel, Fuchs, Morgan, Wasilewski, Simpson, Albrighton, Mendy, Drinkwater, Mahrez, Okazaki, Vardy.



Manchester United (4-2-3-1): Gea, Shaw, Smalling, Bailly, Valencia, Schneiderlin, Herrera, Martial, Rooney, Mkhitaryan, Ibrahimovic.



Data dan fakta:

- Ini penampilan pertama Leicester di laga Community Shield sejak 1971/72. Kali terakhir The Foxes mengalahkan Liverpool 1-0 di Filbert Street.

- Ini akan menjadi penampilan ke-30 Manchester United di ajang Community Shield. Mereka mampu meraih trofi dalam 20 penampilan sebelumnya.

- Skuat The Red Devilis meraih lima kemenangan dari enam penampilan terakhir mereka di Community Shield (2007/08 dan 2008/09 lewat penalti, 2010/11, 2011/12 dan 2013/14).

- Penampilan terakhir Leicester di Wembley ketika meraih kemenangan dalam Piala Liga pada Februari 2000 dengan mengalahkan Tranmere 2-1.

- United meraih kemenangan dari empat laga terakhir di Wembley sejak kekalahan dari Barcelona di final Liga Champions 2011.

- Duel antara Leicester dan Manchester United yang terakhir di final Piala FA 1963. The Red Devils menang 3-1.

- Jamie Vardy telah mencetak satu gol dan satu assist dalam tiga laga bersama timnas Inggris di Wembley Stadium.

- Zlatan Ibrahimovic hanya sekali tampil di Wembley, Kalah 0-1 dari Inggris ketika ia membela Swedia pada November 2011.



Head to head:

EPL 01-05-2016 Manchester United 1 : 1 Leicester1

EPL 28-11-2015 Leicester 1 : 1 Manchester United

EPL 31-01-2015 Manchester United 3 : 1 Leicester

EPL 21-09-2014 Leicester 5 : 3 Manchester United1

EPL 13-04-2004 Manchester United 1 : 0 Leicester

EPL 27-09-2003 Leicester 1 : 4 Manchester United.



