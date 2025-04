Liecester Vs Liverpool: Komentar Pelatih & Statistik Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Revolusi kecil tengah melanda Leicester City. Setelah Claudio Ranieri didepak, ditunjuklah Craig Shakespeare.



Pelatih sementara itu pun akan diuji Liverpool saat kedua tim bertemu dalam lanjutan Liga Inggris di King Power Stadium, Leicester, Leicestershire, pada Selasa dinihari WIB, pukul 03.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 1.



Islam Slimani dan Leonardo Ulloa tidak cukup fit untuk tampil. Di kubu Liverpool, Daniel Sturridge sudah pulih dari serangan virus dan cukup bugar untuk dimainkan. Dejan Lovren masih harus memulihkan diri setelah dirawat di Jerman karenacedera lutut.



Komentar manajer:



Craig Shakespeare (Leicester City):



"Dalam menyiapkan tim, saya lebih berpikir untuk menerapkan gaya manajemen yang memfokuskan diri kepada tanggungjawan tim secara keseluruhan. Saya beranggapan bahwa skuad ini cukup baik untuk mengurus dirinya sendiri. Inilah pesan yang hendak disampaikan belakangan ini.



Momentum demikian penting dalam sepak bola. Kami telah memperolehnya tahun lalu. Yang hendak saya katakan bahwa mereka telah menjalani latihan dengan baik dalam beberapa pekan lalu. Kami sekarang fokus kepada skuad secara keseluruhan."



Juergen Klopp (Liverpool):



"Kemungkinan para pemain (Leicester) harus menunjukkan sejumlah hal yang penting dan mereka akan menunjukkan apa yang selama ini mereka inginkan. Ini hal yang kami cermati betul.



Anda dapat menyaksikan reaksi laga (melawan Sevilla pada pertengahan pekan) di ajang Liga Champions. Hanya saja dua pertandingan ini berbeda dan mereka siap tampil sebaik mungkin.



Besar kemungkinan mereka akan memanfaatkan laga ini untuk menandai asa kebangkitan. Untuk itu, tidak mudah juga melawan mereka di laga nanti. Mereka sedang dan terus meningkatkan kepercayaan diri."



Data dan fakta:



- Leicester mampu menang di musim lalu dengan gol yang dilesakkan oleh Jamie vardy (2-0). Hanya saja mereka tidak mampu meraih kemenangan di laga kandang melawan Liverpool sejak Agustus 1972.

- The Reds meraih kemenangan 4-1 pada September, hanya saja mereka tidak mengalahkan Leicester di laga kanndang dan tandang sejak 2001-2002. O

- Tiga gol yang dikoleksi The Foxes justru dicetak oleh Jamie Vardy. Hanya dialah pemain yang mampu mencetak gol di King Power Stadium.

- Hanya saja Vardy hanya mencetak satu gol dalam 18 pertandingan di ajang Premier League.

- Sebagai juara Liga Inggris, hanya Leicester City yang menelan 15 kekalahan selama musim ini.

- Sadio Mane menjadi pemain Liverpool yang subur mencetak gol bagi Liverpool selama musim ini dengan mencetak 11 gol dan empat assists.



Prakiraan susunan pemain:



- Leicester City (4-4-2): Schmeichel (penjaga gawang), Huth, Morgan, Simpson, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Gray, Okazaki, Vardy



Liverpool (4-3-3): Mignolet (penjaga gawang), Leiva, Matip, Clyne, Milner, Wijnladum, Henderson, Lallana, Mane, Firmino, Coutinho



Hasil lima laga terakhir:



- Leicester City:

22/2/17 Sevilla 2 - 1 Leicester City

18/2/17 Millwall 1 - 0 Leicester City

12/2/17 Swansea City 2 - 0 Leicester City

8/2/17 Leicester City 3 - 1 Derby County

5/2/17 Leicester City 0 - 3 Manchester United



Liverpool:

11/2/17 Liverpool 2 - 0 Tottenham Hotspur

4/2/17 Hull City 2 - 0 Liverpool

31/1/17 Liverpool 1 - 1 Chelsea

28/1/17 Liverpool 1 - 2 Wolverhampton Wanderers

25/1/17 Liverpool 0 - 1 Southampton



Head To Head:



10/9/16 Liverpool 4 - 1 Leicester City

2/2/16 Leicester City 2 - 0 Liverpool

26/12/15 Liverpool 1 - 0 Leicester City

1/1/15 Liverpool 2 - 2 Leicester City

2/12/14 Leicester City 1 - 3 Liverpool.



ANTARA