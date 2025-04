Liga 1: Bali United Punya 2 Keuntungan Saat Hadapi Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan melakukan rotasi pemain saat laga tandang Liga 1 menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu, 31 Mei 2017. "Ya, ada perbedaan dari line up sebelumnya," kata pelatih Persib Djadjang Nurdjaman.



Menjelang pertandingan melawan Persib, pelatih Bali United Widodo Cahyono Putro mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama skuad asuhannya berhasil menang 1-0 menghadapi timnas Indonesia U-22 saat laga uji tanding pada Jumat pekan lalu.



Sedangkan keuntungan lainnya, dua punggawa asuhannya Yabes Roni dan Ricky Fajrin dilatih posisi baru dalam timnas U-22 Luis Milla. "Ternyata mereka (Yabes dan Ricky) mampu, nanti banyak kombinasi. Ini keuntungan buat saya mengetahui, minimal pemain bisa bermain di dua posisi," ujar Widodo.



Saat laga uji tanding Timnas U-22 Vs Bali United, oleh Luis Milla, Yabes dipasang sebagai penyerang tengah, di skuad berjulukan Serdadu Tridatu, Yabes berada di posisi penyerang sayap.



"Bagi saya semua posisi depan menarik. Saya dilatih lebih ke pergerakan memanfaatkan peluang," kata Yabes.



Sedangkan Ricky Fajrin di timnas U-22 dipasang sebagai center back, di Bali United Ricky adalah penjaga lini kiri belakang. "Saya senang bisa dapat posisi atas kepercayaan pelatih. Saya siap posisi apa pun, tidak ingin mengecewakan pelatih," tutur Ricky.



BRAM SETIAWAN