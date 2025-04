Liga 1: Ditekuk Mitra Kukar 1-0, Pelatih Semen Padang Kecewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Semen Padang Nil Maizar kecewa timnya kalah tipis 1-0 dari Mitra Kukar. Kedua tim bertemu di pekan ke-13 Liga 1 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kukar, Kalimantan Timur, Jumat, 7 Juli 2017 .



"Hasil yang sangat mengecewakan, harusnya kita bisa dapat poin di sini. Kesalahan sendiri hanya sisa beberapa detik. Tim kehilangan fokus. Kalau kita kehilangan fokus salah langkah ya sudah gol itu," ujar Nil seusai pertandingan.



Baca Juga: 6 Fakta Unik Laga Mitra Kukar vs Semen Padang di Liga 1



Semen Padang sebenarnya mampu mengimbangi permainan Mitra Kukar. Didier Zokora dan kawan-kawan minimal dapat meraih satu poin, namun para pemain Semen Padang lengah menjelang babak pertama berakhir. Gelandang Mitra Kukar Oh In kyun membuat gol di menit 45+2 melalui tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangan In-kyun, yang sempat menyentuh kepala bek Semen Padang, tak dapat dihalau kiper Jandia Eka.



Di babak kedua, Semen Padang terus menekan pertahanan Mitra Kukar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui Vendry Mofu dan Riko Simanjuntak. Namun Hingga pertandingan usai, Semen Padang tak mampu menyamakan kedudukan. Laga pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Mitra Kukar.



Simak Juga: Liga 1: Mitra Kukar vs Semen Padang, Nil Waspadai Sissoko



Bek Semen Padang, Novan Setya Sasongko berharap kekalahan ini menjadi pelajaran bagi timnya agar tak kehilangan fokus selama pertandingan berlangsung. "Tadi sudah main bagus di babak kedua kita menekan terus. Kami kecolongan di babak pertama. Ke depan kita akan memperbaikinya.," katanya.



Berkat kemenangan ini, Mitra Kukar naik ke peringkat kelima klasemen Liga 1 dengan mengumpulkan 21 poin dari 13 laga. Sedangkan Semen Padang tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 17 angka dari 13 kali bermain.



ANTARA