Liga 1: Jamu Semen Padang, Bhayangkara Ingin Akhiri Tren Negatif

TEMPO.CO, Jakarta - Bhayangkara FC bertekad menghapus tren negatif di Liga 1 kala menjamu Semen Padang di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu, 19 Mei 2017. Mereka juga ingin memerbaiki rekor pertemuan, karena di tiga laga terakhir, Bhayangkara belum pernah bisa menang atas Semen Padang.



"Kami tidak mau kehilangan poin penuh di kandang," kata pelatih Bhayangkara, Simon McMenemy, Jumat, 19 Mei 2017. Ia mengatakan, timnya sudah melupakan kekalahan melawan Persipura dengan skor 3-2, serta telah melakukan evaluasi dari hasil kekalahan tersebut.



Menurut Simon, sebetulnya di Papua timnya bisa menang terlepas dari tiga gol yang bersarang. Sebab, anak asuhnya mempunyai banyak peluang emas, namun yang hanya dikonversikan menjadi gol hanya 2. "Kami tidak ingin membuang peluang dalam laga besok," kata dia.



Ia meminta anak asuhnya tetap konsentrasi sejak menit awal pertandingan, agar tidak sampai kebobolan lebih dulu. Menurut dia, 10 gol yang bersarang ke gawang Bhayangkara selama Liga 1 bergulir, berawal dari kesalahan-kesalahan fatal lini belakang seperti gol bunuh diri. "Gol yang terjadi selama ini tidak seharusnya terjadi, ini yang kami perbaiki," kata pelatih berkebangsaan Skotlandia itu.



Meski bermain di kandang sendiri, Simon tak ingin meremehkan kekuatan lawan. Menurut dia, kekuatan semua lini Semen Padang rata. Bahkan, Semen Padang juga diperkuat mantan pemain liga Inggris, Didier Zokora. "Mereka mempunyai rekor lebih bagus, kebobolan lebih sedikit dibanding Bhayangkara," kata dia.



Pemain belakang Bhayangkara, Indra Kahvi, mengatakan timnya sudah berulang kali bertemu dengan Semen Padang. Sejauh ini, kata dia, timnya belum pernah menang. "Besok kami harus fokus, dan bermain all out agar bisa menang," kata dia.



Pelatih Semen Padang, Nil Maizar, mengatakan pertandingan melawan Bhayangkara besok cukup menentukan timnya. Tiga angka mampu mendongkrak posisi tim berjuluk Kabau Sirah tersebut ke posisi atas klasemen sementara. "Semua pemain dalam kondisi bagus, untuk starter belum ditetapkan," kata Nil.



Ia menyadari bahwa belakangan ini peforma pemain menurun seperti kekalahan di Bali melawan Bali United, berbeda di awal-awal liga bergulir, timnya mampu meraih kemenangan beruntun, sehingga sempat menduduki puncak klasemen. "Mudah-mudahan di sini menang, untuk membalas kekalahan di Bali," kata dia.



Ia menilai Bhayangkara tim bagus. Bahkan dalam pertandingan terakhir melawan Persipura, menurut dia, sempat membalas dua gol. Artinya, kata dia, line depan tuan rumah cukup membahayakan. "Tapi, kami harus yakin menang di kandang lawan," ujar Nil.



Gelandang Semen Padang, Adi Nugroho, mengaku optimisi mampu mencuri poin di kandang Bhayangkara. Menurut dia, timnya dalam kondisi siap tempur. "Kami datang jauh-jauh ke sini untuk merebut kemenangan," kata Adi.



Rekor pertemuan Bhayangkara vs Semen Padang

06/12/2016 Bhayangkara FC 2 – 2 Semen Padang

12/08/2016 Semen Padang 2 – 1 Bhayangkara FC

26/2/2017 Bhayangkara 0-1 Semen Padang.



Pertandingan Liga 1 ini akan disiarkan tvOne pada Sabtu, 20 Mei 2017, pukul 15.00 WIB.



ADI WARSONO