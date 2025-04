Liga 1: Lawan Bali United, Persib Waspadai Yabes Roni

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan menjalani pertandingan tandang Liga 1 melawan Bali United tanpa membawa Carlton Cole. Bagi pelatih Persib Djadjang Nurdjaman tidak ada kendala untuk menghadapi tim tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu, 31 Mei 2017.



Djadjang mengatakan kemungkinan besar Sergio van Dijk akan diturunkan menghadapi skuad berjulukan Serdadu Tridatu. "Peluang diturunkan bertanding ada. Van Dijk kondisinya sudah membaik," katanya saat jumpa media di Kuta, Selasa, 30 Mei 2017.



Van Dijk sudah lama absen memperkuat Persib karena cedera lutut. Van Dijk mengalami cedera ketika menghadapi Mitra Kukar saat perempat final turnamen Piala Presiden 2017 di Stadion Manahan, Solo, 25 Februari.



Djadjang menjelaskan yang perlu diperhatikan saat pertandingan melawan Bali United adalah pergerakan Yabes Roni Malaifani. "Kami sudah tahu kualitas Yabes, yang sudah jadi bagian timnas. Kami antisipasi itu, kalau eksplorasi dari berbagai sisi," ujarnya.



Pelatih Bali United Widodo Cahyono Putro mengatakan perlu mendobrak segala lini Persib. "Persib tim yang belum terkalahkan koordinasi lini belakang bagus, transisi bertahan menyerang, menyerang bertahan. Ini yang harus kami pecahkan, saya sudah mengetahui karakter Persib," katanya.



Menurut Widodo, para punggawa asuhannya harus bisa bergerak lebih dahulu untuk membuat peluang mencetak gol. "Kalau saya menganut sepak bola menyerang. Itu atraktif dan enak ditonton, Saya tidak mau menunda-nunda bikin gol," tuturnya.



BRAM SETIAWAN