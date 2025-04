TEMPO.CO, Jakarta - Mitra Kukar berhasil menaklukkan Persib Bandung 2-1 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu, 15 Juli 2017. Kekalahan Persib itu tak lepas dari kegagalan Raphael Maitimo dalam mengeksekusi penalti.



Sejak menit pertama pertandingan dimulai, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling menyerang. Tim tamu berhasil membuat kejutan pada menit ke-23. Billy Paji Keraf membuat gol indah dengan sepakan kerasnya didalam kotak penalti menyambut umpan matang dari Raphael Maitimo dari sisi kiri barisan pertahanan lawan.



Kedua tim terus bergantian melakukan serangan. Mitra Kukar mendapatkan tendangan penalti setelah Vladimir Vujovic dinyatakan handsball. Marclei Cesar Chaves Santos dipercaya menjadi algojo, dengan tenang ia menendang bola mendatar ke arah kanan yang membuat penjaga gawang Persib Bandung tak berkutik. Skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-43.



Hingga wasit meniup pluit tanda babak pertama usai, kedua tim tak mampu menambah pundi golnya.



Memasuki babak kedua, tempo permainan tak berubah. Kedua tim tetap bermain terbuka untuk mencoba menembus barisan pertahanan masing-masing.



Dari sekian banyak peluang, muncul Oh In Kyun menggiring bola dibarisan pertahanan Persib Bandung. Penyerang Mitra Kukar itu melalui satu pemain bertahan dan berhadapan satu lawan satu dengan I Made Wirawan. Dengan tenang Oh In Kyun menendang bola mendatar yang tak mampu dijangkau I Made Wirawan sehingga membuat tuan rumah berbalik unggul 2-1 pada menit ke-81.



Di menit ke-85, wasit menunjuk titik putih karena menilai Shohei Matsunaga dilanggar oleh bek Mitra Kukar Abdul Gamal. Putusan itu membuat kubu Mitra Kukar melakukan protes keras dengan cara menepi ke pinggir lapangan karena menilai Matsunaga melakukan diving.



Protes pemain tuan rumah akhirnya berakhir dan pertandingan dilanjutkan. Raphael Maitimo menjadi algojo eksekusi penalti untuk Maung Bandung. Tak diduga, Joko Ribowo berhasil menepis tendangan Maitimo.



Tambahan waktu 5 menit di babak kedua pertandingan kali ini tak mampu mengubah skor pertandingan. Tuan rumah Mitra Kukar unggul 2-1 atas Persib Bandung.



Hasil ini membuat Mitra Kukar naik ke urutan ketujuh klasemen dengan nilai 24 dari 15 laga. Persib tetap di posisi 12 dengan nilai 20.



SAPRI MAULANA