Liga 1 Pekan Ke-25: Rekap Hasil, Jadwal Hari Ini, dan Klasemennya

Berkat kemenangan ini Barito Putera naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 28 poin dari 25 pertandingan, unggul enam poin dari zona degradasi. Kekalahan membuat PSS Sleman masih tertahan di posisi juru kunci klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 19 poin dari 25 laga, terpaut tiga poin dari zona aman.

Liga 1 Pekan ke-25:

Hasil

PSS Sleman vs Barito Putera 1-2

Bali United vs Persita 1-1

Borneo FC vs Persis Solo 0-1

Madura United vs PSM Makassar 1-3

Semen Padang vs PSBS Biak Numfor 1-1

Persebaya vs Persib Bandung 4-1

Persik Kediri vs Dewa United 1-2