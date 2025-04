TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta akan berusaha bangkit kala menjamu Mitra Kukar di pekan keenam Liga 1 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Ahad, 14 Mei 2017. Mereka kalah tiga kali beruntun di laga sebelumnya.



"Kondisi pemain cukup bagus, siap untuk besok melawan Mitra Kukar," kata pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugura Teco, Sabtu, 13 Mei 2017.



Ia meminta anak asuhnya untuk tampil all out dalam menghadapi Mitra Kukar. Menurut dia, tiga poin menjadi harga mati bagi Ismed Sofyan dan kawan-kawan. Apalagi, mereka bermain di kandang sendiri yang bakal didukung puluhan ribu The Jakmania.



"Kami masih punya satu hari latihan, mudah-mudahan besok hasilnya positif," kata Teco. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi terhadap timnya setelah kalah tiga kali beruntun melawan PSM Makassar (0-1), Madura United (2-1), dan Persela Lamongan (0-1).



"Setiap kalah, pasti semua sedih," kata dia. Karena itu, menurut dia, moral pemain harus dibangkitkan, dengan cara mengalahkan Mitra Kukar besok di kandang sendiri. Menurut dia, kemenangan cukup penting untuk modal laga selanjutnya.



Selain itu, kemenangan untuk mendongkrak posisi Persija yang kini berada di peringkat ke-15 dalam klasemen sementara. Tiga poin sangat penting agar Macan Kemayoran-julukan-Persija bisa bersaing di papan tengah klasemen.



Gelandang Persija, Rohit Chand, mengatakan dia siap diturunkan menjadi starter dalam laga besok melawan Mitra Kukar. Pemain asal Nepal tersebut akan mencoba memberikan permainan terbaiknya untuk timnya. "Kami dalam kondisi bagus, besok siap melawan Mitar Kukar," kata Rohit.



ADI WARSONO