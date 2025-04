Liga Champions 2017: Juventus Waspadai Darah Muda Monaco

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mewaspadai talenta-talenta muda Monaco dalam laga semifinal pertama Liga Champions 2017. Para darah muda Monaco itu dinilai berpotensi menghadirkan petaka jika Juventus tidak waspada dalam laga tandang ke Stade Louis II, Kamis dinihari nanti, 4 Mei 2017.



"Monaco punya teknik dan taktik permainan yang berkualitas. Dan jangan dilupakan bahwa mereka memiliki pemain-pemain yang berusia muda. Sejarah mereka di Liga Champions memang belum sehebat Juventus, namun itu bukan berarti langkah kami akan mudah untuk mencapai final," ujar Allegri.



AS Monaco memiliki energi, rasa lapar serta keinginan mencapai hal-hal hebat, termasuk meraih gelar juara. Dengan rata-rata usia pemain 24 tahun, Monaco menjadi pemain termuda di Liga Champions musim ini. Mereka menjadi tim pertama yang masuk ke babak semifinal setelah memulai kompetisi lewat babak kualifikasi ke-3 melawan Fenerbahce, Juli 2016.



Hal menarik setiap kali Juventus berhadapan dengan Monaco di tahap knockout, mereka selalu tampil di final. Ini dibuktikan pada musim 1997-1998 dan 2014-2015. Satu hal lagi yang membuat Juventus diunggulkan adalah tak satu pun klub dari Liga Prancis pernah menaklukkan tim asal Kota Turin itu di Liga Champions.



Juventus dua kali menjuarai Liga Champions, yang dahulu bernama Piala Eropa, yaitu tahun 1985 saat meang 1-0 atas Liverpool, dan 1996 melalui kemenangan 4-2 lewat adu penalti melawan Ajax Amsterdam. Monaco belum pernah juara dan baru sekali masuk final, yaitu tahun 2004 namun kalah 0-3 dari Porto.

