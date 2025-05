TEMPO.CO, Jakarta - Sudah ada lima tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kelima tim itu adalah Bayern Muenchen, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, dan Zenit Saint Petersburg. Kamis dinihari nanti, saat Liga Champions kembali bergulir, sejumlah tim lain berpeluang lolos. (Baca: Barcelona dan Bayern Lolos, Ini 5 Tim di Babak 16 Besar)



Inilah skenarionya:



Grup A

Malmo FF vs Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk vs Real Madrid



Catatan: Real Madrid sudah lolos dan kini hanya berjuang merebut posisi juara grup. Tim asuhan Rafael Benitez kini mengemas nilai 10, unggul dari PSG (7) dan Shakhtar (3). PSG akan lolos ke babak berikut bila bisa menang dari Malmo, atau bila Shaktar dikalahkan Madrid. (Baca: Real Madrid Lawan Shakhtar, Drama Lanjutan Benitez Vs Ronaldo)



Grup B

CSKA Moskow vs Wolfsburg

Manchester United vs PSV Eindhoven



Catatan: United saat ini mengemas nilai 7, unggul satu angka dari PSV dan Wolfsburg. MU akan lolos bila bisa mengalahkan PSV.



Grup C

Astana vs Benfica

Atletico Madrid vs Galatasaray



Catatan: Benfica saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 9, berada di atas Atletico (7) dan Galatasaray (4). Benfica akan lolos bila bisa mengalahkan Astana, atau bila Galatasaray dikalahkan Atletico. Atletico juga akan melaju bila menang di laga malam nanti. (Baca: Lawan Galatasaray, Aletico Madrid Sangat Berpeluang Lolos)



Grup D

Borussia M'gladbach vs Sevilla

Juventus vs Manchester City



Catatan: Manchester City sudah lolos. Kini tim itu mengemas nilai 9, disusul Juventus (8) dan Sevilla (3). Juventus akan lolos bila malam ini bisa mengalahkan City. Bila Juve kalah dan Sevilla menang, perebutan tiket kedua akan dilakukan dalam laga terakhir. (Baca: Sudah Lolos, Manchester City Tak Mau Kendur Saat Lawan Juventus)



UEFA | NURDIN