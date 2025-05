Liga Champions Dinihari Nanti, Ini Tim yang Akan Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Champions di Grup E sampai H akan bergulir pada Rabu dinihari nanti. Rangkaian pertandingan nanti menjanjikan banyak ketegangan. Ada tim yang akan memastikan diri lolos ke babak berikut, ada pula tim besar yang bisa tersingkir.



Dari empat grup itu, hanya ada satu tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak berikut, yakni Zenit Saint Petersburg, klub Rusia yang berlaga di Grup H. Barcelona, Bayern Muenchen, dan FC Porto bisa menyusul lolos malam ini. Sedangkan Arsenal bisa gagal lolos atau terdegradasi ke Liga Eropa.



Berikut skenario di masing-masing grup itu:



Grup E

BATE Borisov vs Bayer Leverkusen

Barcelona vs Roma



Catatan: Barcelona akan lolos ke babak berikut bila bisa mengalahkan Roma. Saat ini Barca memiliki nilai 10, dan berada di atas Roma (5), Leverkusen (4), dan BATE (3). Bila menang atas Roma, Barca akan memiliki nilai 13 dan tak mungkin terkejar Leverkusen, meski tim itu menang atas BATE.



Grup F

Arsenal vs Dinamo Zagreb

Bayern Muenchen vs Olympiakos



Catatan: Bayern dan Olympiakos akan sama-sama lolos meraih hasil seri dan Arsenal pun akan tersingkir, meski menang. Bila laga Bayern dan Olympiakos tak berakhir seri, pemenangnya akan langsung lolos.



Grup G

Porto vs Dynamo Kyiv

Maccabi Tel Aviv vs Chelsea



Catatan: Porto (nilai 10) akan lolos bila meraih kemenangan atau hasil seri atas Kyiv (5). Bagi Chelsea (7) kemenangan atas Maccabi (0) akan mengantar ke babak berikut bila pada laga lain Dynamo kalah.



Grup H

Zenit Saint Petersburg vs Valencia

Lyon vs Gent



Catatan: Zenit (nilai 12) saat ini sudah lolos. Valencia akan ikut lolos bila menang atas Zenit dan pada laga lain Gent dikalahkan Lyon.



UEFA | NURDIN