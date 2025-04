TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Muenchen terancam tak akan bisa tampil dengan kekuatan penuh saat melakoni laga pertama babak perempat final besar Liga Champions melawan Real Madrid, Kamis dinihari WIB, 13 April 2017, di Stadion Allianz. Bek Matt Hummels dan Robert Lewandowski tak terlihat dalam sesi latihan Senin, 10 April.



Laman AS melaporkan bahwa skuad Bayern Muenchen menjalani latihan intensif menjelang laga panas melawan Real Madrid. Dalam latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih Carlo Ancelotti itu, skuad Muenchen kehilangan Robert Lewandowski dan bek Mats Hummels, yang disebut masih mengalami cedera.



Cedera bahu dialami Lewandowski pada saat Muenchen menang 4-1 atas Borussia Dortmund pada akhir pekan lalu. Penyerang Polandia itu mencetak dua gol kemenangan Muenchen sebelum ditarik keluar.



Baca: Liga Champions: Hadapi Barcelona, Juventus Turunkan 4 Penyerang



Ancelotti menyatakan cedera penyerang andalannya itu tak serius. Menurut dia, meskipun tak berlatih bersama di lapangan, Lewandowski tetap menjalani latihan di pusat kebugaran klub. Namun Ancelotti tak bisa memastikan apakah akan menurunkan Lewandowski atau tidak dalam laga melawan Real Madrid.



Kehilangan Lewandowski merupakan kehilangan besar bagi Muenchen. Dia merupakan mesin gol utama Muenchen di Liga Champions musim ini. Pemain 29 tahun itu telah mencetak 7 gol dalam 8 laga Liga Champions musim ini. Secara total di semua kompetisi, Lewandowski telah mencetak 38 gol dalam 40 laga bersama Muenchen.



Baca juga: Liga Champions, Juventus Vs Barcelona, Duel Unik Dybala-Messi



Adapun Matt Hummels disebut juga diragukan tampil dalam laga tersebut. Dia mengalami cedera pergelangan kaki pada latihan Ahad, 9 April.



Tak hanya kabar buruk, Muenchen juga mendapatkan kabar gembira menjelang laga melawan Real Madrid. Penjaga gawang mereka, Manuel Neuer, dipastikan siap turun kembali setelah pulih dari operasi kaki yang dijalaninya pada 31 Maret lalu.



AS | FEBRIYAN