Liga Champions, Ini Jadwal 8 Pertandingan Kamis Dinihari

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini, Liga Champions bergulir. Rabu dinihari tadi, 16 September 2015, dua tim Liga Primer Inggris asal Manchester gagal memetik kemenangan dalam laga pertama mereka. Manchester United dikalahkan PSV Eindhoven 2-1, sedangkan City ditaklukkan runner-up tahun lalu, Juventus, dengan skor 2-1.



Adapun tim Spanyol, Real Madrid, sukses menaklukkan Shakhtar Donetsk 4-0. Atletico Madrid menang 2-0 atas Galatasaray. Angel di Maria, yang baru pindah dari MU ke Paris Saint-Germain musim ini, mencetak satu gol untuk membawa tim asal Prancis itu menang 2-0 atas klub Swedia, Malmo.



Kamis dinihari nanti, giliran tim Liga Inggris asal London, yakni Arsenal dan Chelsea, yang akan berlaga dalam kompetisi antarklub bergengsi di Eropa itu. Arsenal akan menghadapi Dinamo Zagreb, sedangkan Chelsea akan bertanding melawan Maccabi Tel-Aviv.



Juara bertahan Barcelona akan memulai kiprah musim ini dengan bertanding melawan AS Roma. Sedangkan juara Bundesliga, Bayern Muenchen, akan bertanding melawan tim asal Yunani, Olympiakos.



Di bawah ini jadwal lengkap Liga Champions Kamis dinihari, 17 September 2015. Ada beberapa pertandingan yang bisa dinikmati melalui siaran langsung dari Indonesia.



1.AS Roma vs Barcelona - 01.45 WIB - siaran RCTI, Bein Sports 2

2.Dinamo Zagreb vs Arsenal - 01.40 WIB - Bein Sports 1

3.Olympiakos vs Bayern Muenchen - 01.45 WIB - MNC Sports

4.Chelsea vs Tel-Aviv - 01.45 WIB

5.Bayer vs BATE - 01.45 WIB

6.Valencia vs Zenit - 01.45 WIB

7.Dynamo Kiev vs Porto - 01.45 WIB

8.Gent vs Lyon - 01.45 WIB



GADI MAKITAN



