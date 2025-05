TEMPO.CO, Jakarta - Liga Champions 2015 telah bergulir. Sang juara bertahan, Barcelona, akan menjalani laga perdananya pada Kamis dini hari nanti, 17 September 2015. Laga itu akan menjadi kesempatan Lionel Messi mengejar rekor Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions. Namun, itu bukan satu-satunya cerita yang ada di kompetisi antarklub Eropa paling bergengsi itu. Ada kisah-kisah lain yang menarik. Berikut ini beberapa di antaranya:



1. Barcelona vs AS Roma (01.45 WIB - RCTI, Bein Sports 2)







Musim ini, Barcelona datang sebagai juara bertahan. Mereka memiliki kesempatan menjadi tim yang berhasil menjadi juara dua kali berturut-turut sejak kompetisi antarklub juara liga-liga Eropa ini memiliki format baru pada 1992.



Sebelum 1992, Liga Champions, atau yang saat itu dikenal dengan Piala Eropa, diselenggarakan dengan sistem knock-out.



Di musim 1991-1992, setelah menggunakan sistem knock out di babak pertama dan kedua, penyelenggara menggunakan sistem grup kompetisi penuh di babak ketiga. Delapan pemenang babak kedua dibagi ke dalam dua grup. Masing-masing pemenang dua grup itu kemudian langsung bertemu di babak final. Barcelona akhirnya menjadi juara setelah mengalahkan tim Italia, Sampdoria, di final dengan skor 1-0.



Di musim berikutnya, Barcelona kembali mencapai final. Namun, mereka gagal mempertahankan gelar juaranya setelah ditaklukkan Milan 4-0.



Pertandingan dini hari nanti adalah awal kiprah Barcelona membayar kegagalan pada 1993 itu. Mereka akan melawan runner-up Liga Italia musim lalu, AS Roma.



Laga ini juga bakal spesial buat pemain mereka, Lionel Messi. Sebab, ini merupakan penampilan ke-100-nya di Liga Champions.



Rabu dini hari tadi, rival Messi dari Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mencetak tiga gol dalam pertandingan melawan Shakhtar Donetsk. Ini membuat Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions. Ronaldo mengoleksi 80 gol—tiga gol lebih banyak daripada Messi. Jadi, pertandingan ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mengejar perolehan gol agar bisa melampaui Ronado.



2. Chelsea vs Maccabi Tel Aviv (01.45 WIB)







Klub juara Liga Primer Inggris musim lalu, Chelsea, akan menjalani laga perdana Liga Champions musim ini dengan penuh luka. Kiprah mereka di awal musim Liga Inggris jauh di bawah harapan. Dari lima laga yang mereka lalui, mereka sudah tiga kali kalah dan 12 kali kebobolan. Di pertandingan terakhir, tim asuhan Jose Mourinho ini ditaklukkan Everton 3-1.



Di kandang mereka, Stamford Bridge, Kamis dini hari nanti, mereka akan melawan tim Israel, Maccabi Tel Aviv. Manajer Tel Aviv, Slavisa Jokanovic, adalah mantan gelandang Chelsea. Ini adalah pertama kalinya The Blues berhadapan dengan tim Israel itu dala sebuah kompetisi.



Mourinho pun berencana merotasi pemainnya. "Saya harus mencoba sebuah dinamika yang berbeda," ujarnya. "Saya ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang belum bermain."



Manajer asal Portugal ini juga tetap percaya diri sekalipun klubnya mengalami awal buruk di Liga Inggris. "Saya juara Liga Inggris. Kenapa harus cemas?" ujarnya. "Ini adalah kompetisi baru, dimulai dari poin nol. Menjalani laga awal di kandang sendiri penting."



3. Arsenal vs Dinamo Zagreb (01.40 WIB - Bein Sports 1)







Berbeda dengan Chelsea, Arsenal memulai musim ini dengan baik. Mereka telah merebut gelar juara FA Community Shield dengan mengalahkan Chelsea 1-0. Sejak itu, tim asuhan Arsene Wenger itu belum pernah mengalami kekalahan. Dalam lima laga terakhir di Liga Inggris, Arsenal menang empat kali dan seri satu kali.



Mereka akan berkunjung ke markas Dinamo di Zagreb, Kroasia. Di Liga Champions, catatan pertandingan tandangArsenal cukup baik. Dari 11 laga tandang terakhir yang mereka lalui, Arsenal telah memenangi tujuh di antaranya dan hanya kalah dua kali.



Namun, setelah mengawali musim dengan baik, Arsenal selalu mengalami kekecewaan di Liga Champions. Mereka mampu lolos kualifikasi, masuk ke babak grup—seperti yang sedang dijalani—dan lolos ke babak 16 besar. Tapi, kemudian, mereka terlempar dari babak 16 besar itu. Pola ini terus berulang sejak musim 2010-2011. Musim lalu, mereka dikalahkan AS Monaco di babak 16 besar. Ini semakin memperbesar rasa penasaran Arsene Wenger.



"Dorongan itu sangat besar," kata Wenger. "Kami belum pernah berhasil. Padahal, kami sudah sangat dekat. Tapi, di sisi lain, saya cukup tua untuk bersikap realistis. Kami memang ambisius, tapi bukan pemimpi."



4. Bayern Munchen vs Olympiakos (01.45 WIB - MNC Sports)







Juara Bundesliga, Bayern Munchen, akan menghadapi tim Yunani, Olympiakos di laga perdana Liga Champions mereka, Kamis dini hari nanti.



Di awal musim ini, penampilan Bayern sangat menjanjikan. Mereka memenangi empat laga pertama mereka di Bundesliga dan menghasilkan 15 gol. Namun, tampaknya ini justru akan menjadi tekanan buat manajer mereka, Pep Guardiola.



Dia pernah membawa Barcelona merebut dua gelar Liga Champions, yaitu pada 2008-2009 dan 2010-2011. Tapi, di dua musimnya bersama Bayern, Guardiola justru belum berhasil membawa tim Jerman itu menjadi juara. Mereka selalalu kandas di babak semifinal. Di musim 2013-2014, Bayern dikalahkan Real Madrid. Musim lalu, mereka ditaklukkan Barcelona.



Jika Pep Guardiola ingin dianggap sukses, tentu gelar Liga Champions akan menjadi salah satu ukuran yang dipakai. Dan, laga melawan Olympiakos ini akan menjadi awal pembuktiannya.



