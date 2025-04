TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, merendah tentang peluang timnya lolos dari hadangan Barcelona pada babak delapan besar Liga Champions. Juventus akan menjamu Barcelona pada laga leg pertama di Juventus Stadium, Rabu dinihari, 12 April 2017.



Allegri mengatakan Barcelona telah membuktikan kekuatannya dengan berhasil membalikkan kedudukan di babak 16 besar lalu dengan membungkam Paris Saint-Germain 6-1 pada laga leg kedua. Karena itu, dia menilai Juventus membutuhkan penampilan hebat, baik saat di kandang maupun tandang. Selain itu, tim itu membutuhkan sedikit keberuntungan.



Namun Allegri juga tampak cukup yakin timnya memiliki peluang menang karena Juventus kini berbeda dengan Juventus yang dua musim lalu dikalahkan Barcelona di final Liga Champions.



"Barcelona mampu membalikkan kedudukan pada babak terdahulu. Itu membuktikan Anda tak boleh meremehkan siapa pun dalam sepak bola, terutama melawan tim seperti mereka," ujarnya.



"Kami telah membuat beberapa kemajuan, terutama dalam hal mental. Untuk lolos dari babak ini, kami harus memiliki dua penampilan yang hebat dan sedikit keberuntungan."



Allegri menuturkan timnya harus menjaga agar tak kebobolan pada laga Rabu dinihari nanti. Meskipun demikian, dia mengakui tak akan mudah melawan Barcelona. Namun Juventus memiliki rekor yang sangat baik kala bermain di kandang. Tim itu tak terkalahkan dalam 21 laga kandang di Liga Champions.



"Ketika Anda memainkan laga pertama di kandang, sangat baik jika tak kebobolan. Melawan tim seperti Barcelona adalah hal yang tak mudah. Dalam hal lain, kami harus mencetak lebih banyak gol ketimbang tim itu. Anda tak akan bisa membayangkan bermain dua kali 0-0 melawan Barcelona dan lolos lewat tendangan penalti," katanya.



UEFA | FEBRIYAN