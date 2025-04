Liga Champions: Mbappe Bersemangat untuk Bobol Gawang Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Kylian Mbappe bernafsu membobol gawang Gianluigi Buffon saat timnya menjamu Juventus pada laga semifinal pertama Liga Champions 2017 di Stade Louis II, Monaco, Kamis dinihari WIB.



Mbappe, penyerang asal Prancis berusia 18 tahun, sudah menetak 14 gol bagi Monaco di Liga Prancis 2017. Ketajaman pemain berdarah Kamerun ini patut diwaspadai Juventus, yang masih mengandalkan Buffon, kiper veteran berusia 39 tahun, sebagai benteng pertahanan terakhir.



Persaingan Mbappe vs Buffon diibaratkan persaingan antara anak melawan bapak, karena ada selisih usia 20 tahun lebih antara ujung tombak Monaco dan benteng Juventus tersebut. |



"Buffon adalah legenda, dan merupakan salah satu kiper terbaik di dunia. Saya sangat bersemangat untuk bertanding melawan dia," ujar Mbappe.



Buffon sendiri melontarkan pujian untuk sang penyerang muda. Menurut kiper yang telah 16 tahun menjaga gawang Juventus ini, Mbappe memiliki talenta luar biasa.



"Mbappe adalah pemain dengan talenta luar biasa. Sangat menarik untuk menghadapi pemain masa depan, yang akan menggantikan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Neymar. Dalam usianya saat ini, Mbappe saya pikir lebih tajam dari Thierry Henry," ujar Buffon, kiper termahal yang pernah dimiliki Juventus.



Menarik untuk menyaksikan pemain tersubur Monaco melawan tembok pertahanan terbaik milik Juventus.



