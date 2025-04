TEMPO.CO, Jakarta - Laga perempat final Liga Champions leg pertama antara Dortmund dan AS Monaco, yang dijadwalkan digelar pada Rabu malam WIB, 12 April 2017, terpaksa ditunda. Pertandingan di Signal Iduna Park itu ditunda menyusul ledakan bom yang sempat mengenai bus pemain Dortmund yang tengah meninggalkan hotel.



BBC melansir setidaknya ada tiga bom yang meledak sekitar 10 kilometer dari stadion. Akibat insiden ini, Marc Bartra, bek Dortmund, dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat terkena pecahan kaca. Namun kondisinya dikabarkan tak mengkhawatirkan.



Baca: Bom Ganggu Laga Dortmund Vs Monaco, Polisi Temukan Surat Kaleng



Rencananya, laga antar-kedua tim akan digelar Rabu dinihari, 12 April 2016, pukul 01.45. Kini laga diundur menjadi Rabu, pukul 23.45 WIB.



"#bvbasm baru saja ditunda hingga Rabu, 12 April 1845 CET. Tiket tetap valid. Terima kasih bagi semua yang terlibat dalam putusan ini." Demikian pernyataan akun resmi Dortmund, @BVB, Selasa, 11 April 2017.



Sementara itu, fan yang sudah telanjur masuk ke stadion diminta bertahan setidaknya setengah jam lagi hingga situasi lebih kondusif.



Baca: Bom Menjelang Dortmund Vs Monaco, Bartra Jalani Operasi



Kiper Dortmund, Buerki, menuturkan, timnya meninggalkan hotel menuju stadion sekitar pukul 19.15. "Ketika ledakan besar terjadi, bus hendak masuk ke jalan utama," seperti dikutip Reuters, Rabu, 12 April 2017.



Seusai ledakan pertama, kata Buerki, semua pemain merunduk dan berusaha tiarap. Ia yang duduk di barisan belakang pun melihat Marc Bartra terkena pecahan kaca.



Buerki memuji dan mengapresiasi kinerja kepolisian yang bekerja cepat menangani insiden ini. "Polisi dengan cepat datang ke lokasi dan menangani situasi dengan baik," katanya.



Baca: Bom Jelang Dortmund Vs Monaco, Ini Keterangan Singkat Polisi



BBC | REUTERS | INGE KLARA