Liga Inggris: 10 Fakta Preview Manchester United vs Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester Unted akan menjamu Everton dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada Rabu dinihari nanti. Berikut sejumlah fakta terkait laga ini:



1. Posisi kedua tim tak terpaut jauh. Dalam klasemen, MU berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 53 dari 28 laga. Everton di urutan ketujuh dengan nilai 50 dari 30 laga.



2. Manchester United bisa menyambut kembali Ander Herrera dan Zlatan Ibrahimovic, yang sudah bebas dari hukuman. Kondisi Paul Pogba masih belum pulih benar. Sedangkan Juan Mata, Phil Jones, dan Chris Smalling masih cedera.



3. Di kubu Everton, Ronald Koeman akan kehilangan Morgan Schneiderlin, Aaron Lennon, James McCarthy, Ramiro Funes Mori, dan Seamus Coleman yang cedera.



4. Manchester United hanya kalah sekali dalam 23 pertemuan dengan Everton di Old Tarfford. Kekalahan itu terjadi pada Desember 2013. Adapun 18 laga lainnya berakhir dengan kemenangan dan 4 laga berujung seri.



5. Everton hanya mencetak 8 gol dalam lima dari 12 pertandingan terakhir di Old Trafford. Empat gol di antaranya tercipta saat meraih hasil 4-4 pada April 2012.



6. Manchester United sudah melewati 19 pertandingan Liga Inggris tanpa terkalahkan. Ini rentetan hasil terbaik sejak mampu menorehkan 29 laga tak terkalahkan pada April 2010 hingga Februari 2011.



7. Bagi Mourinho catatan tak terkalahkan bersama MU ini masih jauh dari catatan terbaiknya, yakni 40 kali tak terkalahkan saat memimpin Chelsea pada 2005.



8. United seri 8 kali di Old Trafford, untuk pertama kalinya sejak 1980-81. Mourinho pun menyebut timnya terlalu sering gagal menang di kandang.



9. Romelu Lukaku yang kini jadi top scorer hanya mencetak gol dalam satu dari 10 pertandingan Liga Inggris terakhir melawan Manchester United, yakni saat menyumbang hat-trick buat West Brom pada Mei 2013.



10. Ronald Koeman berusaha menjadi pelatih Liga Inggris pertama yang mampu meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Old Trafford.



BBC | NURDIN