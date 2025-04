Liga Inggris: Arsenal Kalahkan Leicester City 4-3

TEMPO.CO, London - Arsenal sukses mengawali Liga Primer musim 2017/2018 dengan sempurna. Anak asuh Arsene Wenger ini mampu mengalahkan Leicester City lewat skor 4-3 meski dengan susah payah.



Arsenal sempat unggul cepat di menit ke-2 lewat pemain anyar mereka Alexandre Lacazette. Pemain asal Prancis ini sukses menjebol gawang Leicester setelah memanfaatkan umpan silang dari Elne.



Namun keunggulan tersebut tidak berlangsung lama. Tiga menit kemudian Shinji Okazaki membuat skor kembali imbang melalui sundulannya setelah menerima umpan dari Maguire.



Arsenal mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa kali klub London Utara ini mengancam gawang The Fox lewat sepakan Chamberlain, Danny Wellbeck, dan Kolasinac. Namun barisan pertahanan Leicester yang dikawal Morgan mampu menghalaunya.



Meski terus diserang, Leiciseter justru mampu mencetak gol kedua di menit ke-29. Albrighton yang bergerak di sisi kiri mengirimkan umpan silang ke kotak penalti Arsenal. Jamie Vardy yang berada di posisi tepat tidak menyia-nyiakannya. Penyerang Inggris itu sukses membalikkan kedudukan menjadi 1-2.



Menjelang turun minum Arsenal berhasil menyamakan kedudukan. Lepas dari jebakan offside, Kolasinac mengirimkan umpan ke Welbeck yang berdiri bebas. Wellbeck membuat skor imbang 2-2.



Masuk babak kedua giliran Leicester yang menekan Arsenal. Hasilnya Jamie Vardy kembali mencetak gol lewat sundulan kepala memanfaatkan umpan sepak pojok Ryad Mahrez. Papan skor berubah kembali menjadi 2-3 untuk keunggulan The Fox.



Melihat timnya tertinggal, Wenger pun melakukan pergantian pemain. Ia memasukkan Ramsey dan Olivier Giroud menggantikan Elneny dan Rob Holding.



Pergantian ini berbuah positif lantaran kedua pemain mampu mencetak gol untuk Arsenal. Ramsey berhasil membobol gawang Leicester di menit ke-83. Sementara itu, Giroud menjadi penentu kemenangan setelah tandukannya di menit ke-85 mengoyak gawang The Fox. Skor akhir 4-3 untuk kemenangan The Gunners



Susunan pemain



Arsenal: Cech, Holding, Monreal, Kolasinac, Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Welbeck, Ozil, Lacazette.

Cadangan:Ramsey, Giroud, Ospina, Walcott, Iwobi, Mustafi, Coquelin.



Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs, Mahrez, Ndidi, James, Albrighton, Okazaki, Vardy.

Cadangan: Chilwell, Gray, Iheanacho, King, Hamer, Amartey, Slimani.



BBC | AHMAD FAIZ