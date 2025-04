Liga Inggris: Cukur Liverpool 5-0, Manchester City Kudeta MU

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City berhasil mengalahkan Liverpool 5-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Ettihad, Sabtu, 9 September 2017. Gabriel Jesus dan Leroy Sane sama-sama memborong dua gol di laga ini.



City membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat Sergio Aguero, yang memanfaatkan umpan Kevin de Bruyne.



Liverpool, yang berusaha mengejar ketertinggalan, justru harus kehilangan satu pemainnya. Sadio Mane mendapat kartu merah pada menit ke-37 akibat mengangkat kaki terlalu tinggi kepada kiper Ederson. Dalam insiden itu, Ederson mengalami cedera dan harus digantikan Claudio Bravo.



Manchester City pun kian dominan dengan keunggulan jumlah pemain itu. Pada menit ke-45 mereka memperbesar keunggulan melalui sundulan Gabriel Jesus yang menyambut umpan silang Kevin de Bruyne. Jesus menambah golnya pada menit ke-53, kali ini memanfaatkan umpan Aguero.



Leroy Sane yang menggantikan Jesus, tampil tak kalah cemerlang. Ia memborong dua gol pada menit ke-77 dan 90. Gol itu tercipta berkat umpan Benjamin Mendy dan Kyle Walker.



Dengan kemenangan ini, Manchester City naik ke puncak klasemen dengan nilai 10 dari 4 laga. The Citizens unggul satu angka dari Manchester United (MU), yang sebelumnya memuncaki klasemen dan baru akan melawan Stoke City, Sabtu malam. Adapun Liverpool berada di posisi kelima dengan nilai 7 dari 4 laga.



Susunan pemain:



Manchester City : Ederson (Bravo 45), Walker, Stones, Otamendi (Mangala 71), Mendy, Danilo, Fernandinho, De Bruyne, Silva (c), Aguero, Jesus (Sane 57).



Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum (Milner 58), Salah (Oxlade-Chamberlain 46), Mane, Firmino (Solanke 67).



ESPN | NS