Liga Inggris: Ditahan Bournemouth, Posisi Liverpool Terancam

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool gagal meraih poin penuh setelah bermain seri melawan Bournemouth dengan skor akhir 2-2 pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-31 di Stadion Anfield, Kamis dinihari WIB.



Gol Bournemouth yang dicetak penyerang asal Norwegia, Joshua King, pada menit ke-88 memaksa kedua tim membawa pulang satu poin hasil imbang 2-2.



Liverpool pun tetap di peringkat tiga klasemen Liga Inggris dengan perolehan 60 poin dari 31 laga, selisih lima poin dari Tottenham di peringkat kedua. Posisi Liverpool kini terancam tergeser Manchester City yang terpaut dua angak di bawahnya dan baru bermain 30 kali. Sedangkan Bournemouth yang mengumpulkan 35 angka berada di posisi 13.



Pada jalannya laga, Liverpool dikejutkan dengan gol Bournemouth yang dibuat Benik Afobe akibat kesalahan gelandang asal Belanda Georginio Wijnaldum pada menit 7.



Liverpool yang tidak diperkuat penyerang andalan Sadio Mane karena mengalami cedera menyamakan kedudukan pada menit 40 lewat aksi Philippe Coutinho yang meneruskan umpan terukur Roberto Firmino.



Penonton di Stadion Anfield bergemuruh saat Divock Origi membalikkan kedudukan menjadi 2-1 setelah menyambut bola umpan silang dari Georginio Wijnaldum yang sempat melewati Jack Wilshere pada menit 59.



Namun kemenangan yang sudah di tangan Liverpool hilang setelah Joshua King menaklukkan bek Ragnar Klavan kemudian menendang bola ke sudut gawang Liverpool yang tak terjangkau kiper Simon Mignolet pada menit 88. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai, demikian Skysports.



Susunan pemain dilansir dari situs resmi Liverpool:



Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner (c); Can, Lucas, Wijnaldum; Origi, Firmino, Coutinho.



Bournemouth (4-4-1-1): Boruc; A. Smith, Francis (c), S. Cook, Daniels; Ibe, Arter, Wilshere, Pugh; King; Afobe.



ANTARA