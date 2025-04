Liga Inggris: Hasil Lengkap, Jadwal Malam Ini, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di papan atas Liga Inggris sudah berlangsung pada Sabtu malam. Manchester City dan Manchester United tetap di dua besar klasemen setelah mengalahkan lawan-lawannya.



City, yang menekuk Chelsea 1-0, masih berada di puncak dengan keunggulan selisih gol dari United, yang mencukur Crystal Palace 4-0. Chelsea, yang merupakan juara bertahan, disalip Tottenham dan turun ke urutan keempat.



Pada Ahad malam ini, Arsenal dan Liverpool akan berjuang memperbaiki posisinya. Arsenal akan menjamu Brighton & Hove Albion, sedangkan Liverpool akan menyambangi Newcastle United.



Berikut ini jadwal Liga Inggris pada Ahad malam, 1 Oktober 2017.

18.00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion (beIN Sports 1)

20.15 Everton vs Burnley (beIN Sports 1)

22.30 Newcastle United vs Liverpool (beIN Sports 1, RCTI)



Hasil pertandingan Sabtu malam:

Huddersfield Town 0-4 Tottenham Hotspur

Bournemouth 0-0 Leicester City

Manchester United 4-0 Crystal Palace

Stoke City 2-1 Southampton

West Bromwich Albion 2-2 Watford

West Ham United 1-0 Swansea City

Chelsea 0-1 Manchester City



Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Gol Poin 1 Manchester City FC 7 20 19 2 Manchester United 7 19 19 3 Tottenham Hotspur 7 9 14 4 Chelsea FC 7 6 13 5 Watford FC 7 -1 12 6 Liverpool FC 6 1 11 7 Arsenal FC 6 1 10 8 Burnley FC 6 1 9 9 Newcastle 6 1 9 10 West Brom 7 -2 9 11 Huddersfield Town 7 -2 9 12 Southampton FC 7 -2 8 13 Stoke City FC 7 -4 8 14 Brighton & Hove 6 -2 7 15 West Ham United 7 -6 7 16 Everton 6 -7 7 17 Leicester City 7 -3 5 18 Swansea City 7 -5 5 19 Bournemouth 7 -7 4 20 Crystal Palace 7 -17 0



REUTERS