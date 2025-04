Liga Inggris: Jadi Runner Up, Tottenham Pecahkan Rekor

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspurs memastikan dirinya menjadi runner up Liga Inggris setelah menumbangkan perlawanan Manchester United 2-0 di White Hart Lane. Laga ini sekaligus laga terakhir The Spurs di stadion itu mereka setelah 118 tahun.



"Tentu saja kita akan sangat merindukannya, karena White Hart Lane sangat spesial. Tapi pada saat bersamaan kita menyambut stadion baru," kata Manajer Tottenham Mauricio Pochettino seusai laga seperti dilansir BBC, Ahad malam, 14 Mei 2017.



Sejumlah rekor dipecahkan Pochettino bersama anak asuhnya. Beberapa di antaranya dengan mencatat kemenangan ke-14 berturut-turut di kandang dalam ajang Liga Inggris. Rekor ini menyamai rekor klub sebelumnya yang diraih pada periode Januari hingga Oktober 1987. Selain itu, Spurs tak terkalahkan di kandang untuk pertama kalinya sejak musim kompetisi 1964-65.



Pochettino pun menjadi manajer pertama Spurs yang berhasil memberi kemenangan kandang beruntun atas Manchester United di Liga Primer. Ia pun mengapresiasi penggemar Spurs yang menyaksikan pertandingan tersebut.



"Penggemar sangat fantastis sepanjang musim, mereka telah banyak membantu kami selama musim ini. Sungguh fantastis, tim bermain untuk menang,” katanya.



Di sisa kompetisi, Tottenham bakal meladeni Leicester City pada Kamis, 18 Mei di King Power Stadium. Mereka pun bakal mengakhiri musim kompetisi melawan Hull City yang dipastikan terdegradasi dari divisi utama Liga Inggris pada Ahad 21 Mei 2017.



