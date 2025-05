TEMPO.CO, Jakarta - Liga Primer Inggris segera memasuki rangkaian pertandingan pekan keenam. Dua laga besar akan tersaji Sabtu malam ini, yakni antara Manchester United dan juara bertahan Leicester City serta Arsenal yang berjumpa dengan Chelsea. Ada banyak janji drama dan ketegangan dalam kedua laga ini.



Manchester United akan bermain lebih sore, mulai pukul 18.30 WIB. Pertandingan akan menjadi laga antara dua tim yang tengah berjuang. Leicester adalah juara musim lalu yang tampil kedodoran pada awal musim ini. Manchester United juga baru mengalami tiga kekalahan dari empat laga di berbagai kompetisi.



Pelatih Leicester, Claudio Ranieri, dan pelatih MU, Jose Mourinho, sama-sama harus menjawab banyak hal dalam laga ini. Tapi sorotan akan lebih banyak terarah kepada Mourinho. Terutama karena banyak hal yang sejauh ini terus disoroti dalam timnya: termasuk soal performa dan posisi Wayne Rooney serta penampilan Paul Pogba yang dinilai belum mencerminkan statusnya sebagai pemain termahal dunia.



Selain itu, ada pula “bumbu” lain dalam laga ini. Menjelang dimulainya musim ini, Ranieri sempat menyatakan timnya hanya akan mengejar 40 angka. Pernyataan itu langsung dikecam pelatih Mourinho yang mengatakan Ranieri cari aman.



Dalam laga lainnya, Arsenal melawan Chelsea, juga banyak hal seru yang bisa terjadi. Arsenal tengah menanjak dan menang tiga kali beruntun di Liga Primer. Pelatih Arsene Wenger akan lebih terpacu karena bulan ini tengah merayakan 20 tahun masa tugasnya bersama The Gunners. Sedangkan Chelsea, yang kini ditangani Antonio Conte, baru ditahan 2-2 oleh Swansea dan kalah 1-2 dari Liverpool.



Jadwal selengkapnya.



Sabtu, 23 September 2016

18.30 Manchester United vs Leicester City (BeIn Sports 1)

21.00 Bournemouth vs Everton

21.00 Liverpool vs Hull City (BeIn Sports 1)

21.00 Middlesbrough vs Tottenham Hotspur

21.00 Stoke City vs West Bromwich Albion

21.00 Sunderland vs Crystal Palace

21.00 Swansea City vs Manchester City (BeIn Sports 3)

23.30 Arsenal vs Chelsea (RCTI)



