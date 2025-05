Liga Inggris Penuh Kejutan, Siapa Paling Berpeluang Juara?

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan papan atas Liga Inggris semakin memanas jelang berakhirnya musim 2015-2016. Empat tim - Leicester City, Tottenham Hotspur, Arsenal serta Manchester City - tak terpaut jauh dalam hal perolehan angka.



Leicester City saat ini memimpin dengan 53 poin. Dibelakang Jamie Vardy cs, Tottenham dan Arsenal siap menyalip di posisi kedua dan ketiga dengan raihan angka sama, 51. Sementara Manchester City memang tertinggal cukup jauh dari puncak klasemen dengan 47 angka.



Dengan 12 laga tersisa, siapa kah yang paling berpeluang merebut juara? Berikut ulasan 12 lawan terakhir para calon juara Liga Inggris musim ini.







1. Leicester City



Leicester memiliki kans yang sangat besar untuk mencetak sejarah sebagai juara Liga Inggris untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Claudio Ranieri itu memiliki 12 laga tersisa yang cukup ringan. Mereka akan melawan tim-tim yang sebelumnya pernah mereka kalahkan atau tahan imbang di kandang lawan.



Pekan depan mereka akan menghadapi tim zona degradasi Norwich City di kandang sendiri, Stadion King Power. Musim ini, Leicester mampu mempecundangi Norwich pada laga pertama dengan skor 2-1. Selepas dari hadangan Norwich, mereka akan menjamu West Bromwich yang diatas kertas bukanlah lawan mereka. West Brom bertekuk lutut dengan skor 2-3 pada laga pertama musim ini.



Hadangan cukup sulit akan datang pada pekan berikutnya. Mereka harus menyambangi kandang tim yang kerap membuat kejutan musim ini, Watford. Meskipun sempat mengalahkan Watford 2-1 di Stadion King Power, pertandingan ini dipastikan akan berjalan ketat. Watford memiliki rekor bagus dikandang. Mereka sempat menahan imbang Chelsea dan mengalahkan Liverpool di kandang sendiri.



Pada April nanti, Leicester juga akan menghadapi lawan tangguh, Southampton. Skuad asuhan Ronald Koeman tak bisa diremehkan. Buktinya, perlahan tapi pasti Southampton mampu meraih posisi keenam klasemen. Saat ini mereka memiliki rekor enam pertandingan tak terkalahkan. Hebatnya lagi, dari keenam laga itu mereka mampu memenangkan lima laga diantaranya dan mampu menjaga gawang mereka tetap perawan dalam enam laga itu.



Tiga laga terakhir musim ini akan sangat krusial bagi Leicester. The Foxes akan menghadapi Manchester United, Everton serta Chelsea ti tiga laga pamungkas. Bahayanya lagi, dua dari tiga laga itu akan dimainkan di kandang lawan. Leicester akan bertandang ke Old Traford pada 30 April dan Stamford Bridge pada 15 Mei yang akan menjadi laga pamungkas.



Satu keuntungan Leicester adalah mereka saat ini praktis hanya berkonsentrasi di Liga Inggris. Sementara para lawannya masih bergelut dengan sejumlah kompetisi seperti Piala FA, Piala Liga, Liga Eropa dan Liga Champions.









2. Tottenham Hotspur



Skuad asuhan Mauricio Pochettino secara perlahan tapi pasti menjadi salah satu tim kandidat terkuat juara Liga Inggris musim ini. Harry Kane cs disebut-sebut sebagai tim yang paling konsisten musim ini.



Lima kemenangan beruntun menjadi bukti bagaimana skuad muda Tottenham menjelma menjadi kekuatan berbahaya. Delle Ali, Eric Dier, Christian Erikssen, Harry Kane serta Erik Lamela menjadi motor serangan si lily putih.



Menilik dari 12 pertandingan terakhir, peluang Tottenham untuk bisa menjadi juara Liga Inggris cukup berat. Ujian pertama akan dijalani Tottenham pada 5 Maret mendatang. Mereka harus menjamu Arsenal yang juga berambisi menjadi juara. Laga ini bisa menjadi laga penentu karena keduanya bersaing ketat di posisi kedua dan ketiga dengan nilai sama saat ini, 51 poin.



Tottenham memang memiliki bekal bagus saat menahan imbang 1-1 Arsenal di Emirates Stadium awal musim ini. Namun Arsenal memiliki rekor tandang yang cukup baik. Mereka mampu menang 7 kali dan hanya kalah 3 kali dari 13 pertandingan, 3 laga lainnya berakhir imbang. Satu hal yang menjadi keuntungan Tottenham adalah Arsenal kerap dilanda badai cedera, apalagi mereka masih harus melakoni laga Liga Champions melawan Barcelona.



Lepas dari Arsenal, Liverpool menunggu mereka di Stadion Anfield pada 2 April. Meskipun belum menemukan penampilan yang stabil, skuad asuhan Jurgen Klopp tak bisa diremehkan. Apalagi, mereka juga mengincar posisi empat besar demi berlaga di Liga Champions musim depan. Musim ini, mereka berhasil menahan imbang Tottenham di Stadion White Hart Lane.



Sepekan berselang mereka harus menjamu Manchester United yang juga bisa menjadi batu sandungan. Harry Kane cs memiliki rekor buruk kala bertemu setan merah. Musim ini saja, mereka menderita kekalahan di laga perdana saat bertemua Wayne Rooney cs.



Sama seperti Leicester, Tottenham memiliki tiga laga terakhir yang cukup sulit. Pasukan lily putih harus bertandang ke markas Chelsea serta menjamu Southampton. Di kandang sendiri, Chelsea musim ini berhasil menahan imbang Tottenham. Sementara Southampton memiliki skuad yang cukup komplit untuk mengimbangi Harry Kane cs.



Untuk menjaga peluang, Mauricio Pochettino tampaknya harus lebih berhati-hati menjaga kebugaran pemainnya. Tottenham saat ini masih berlaga di tiga kompetisi: Liga Inggris, Liga Eropa dan dan Piala FA.









3. Arsenal



Arsenal juga merupakan tim yang memiliki peluang besar menjadi juara Liga Inggris musim ini. Bagaimana tidak, selain Liverpool, mereka adalah satu dari dua tim yang berhasil berhasil menumbangkan pemuncak klasemen, Leicester City. Hebatnya lagi, Arsenal adalah satu-satunya tim yang mengandaskan Jamie Vardy cs dua kali musim ini.



Skuad asuhan Arsene Wenger bisa dianggap sebagai tim yang paling berpeluang besar jika dilihat dari 12 laga tersisa. Bagaimana tidak, mereka seharusnya bisa meraih poin penuh di 9 laga karena melawan tim yang secara materi permainan jauh di bawah mereka. Lawan terberat Arsenal dari 12 laga itu hanyalah duo Manchester - Manchester United dan Manchester City - serta Tottenham Hotspur.



Ujian pertama Arsenal akan hadir akhir bulan ini. Mesut Ozil cs harus menyambangi markas Manchester United pada 28 Februari. Kemenangan 3-0 pada pertemuan pertama memang bisa menjadi modal bagi Arsenal, apalagi setan merah saat ini sedang dirundung masalah. Wayne Rooney cs hanya mampu menang 3 kali dari 10 laga terakhir.



Kesan angker Old Trafford juga kini mulai memudar. Tim sekelas Norwich City yang berada di zona degradasi saja berhasil menumbangkan setan merah.



Melawat ke kandang Tottenham Hotspur menjadi ujian berikutnya bagi Arsenal. Laga ini bisa menjadi laga penentu peluang mereka menjadi juara Liga Inggris. Tottenham juga memiliki rekor kandang yang cukup baik. Harry Kane cs mampu menang 7 kali dan hanya kalah 2 kali musim ini dari 13 laga, empat laga sisanya berakhir imbang. Skuad racikan Muricio Pochettino juga berhasil menahan imbang Arsenal saat bermain di Emirates Stadium musim ini.



Hadangan terakhir Arsenal adalah kala menyambangi Etihad Stadium, markas Manchester City di dua pekan terakhir. Laga ini dipastikan akan berjalan ketat karena kedua tim masih menyimpan asa untuk menjadi juara Liga Inggris.



Catatan penting bagi Arsene Wenger adalah menjaga skuadnya tetap bugar dalam sisa musim kompetisi. Cedera memang kerap menjadi musuh yang menjegal ambisi pasukan meriam London untuk merengkuh tofi. Apalati mereka masih berlaga di tiga kasta: Liga Champions, Liga Inggris dan Piala FA.









4. Manchester City



Dua kekalahan beruntun bukanlah petanda yang baik bagi Manchester City jika mereka ingin menjadi juara Liga Inggris musim ini. Kekalahan itu membuat mereka kini terpaut enam poin dari pemuncak klasemen, Leicester City.



Untuk mengejar defisit enam angka itu, Manchester City tampaknya harus bekerja keras dalam 12 laga terakhir. Setidaknya mereka memiliki lima laga berat dari 12 laga tersisa.



Ujian awal skuad asuhan Manuel Pellegrini adalah Liverpool. Mereka akan melawat ke Stadion Anfield pada 2 Maret yang akan datang. Meskipun The Reds belum menunjukan performa yang konsisten, Sergio Aguero cs tak boleh memandang mereka sebelah mata. Kekalahan 1-4 pada laga perdana musim ini di Etihad Stadium merupakan bukti anak asuh Jurgen Klopp bisa menjadi batu sandungan.



The Citizens juga masih harus melakoni derby sekota di kandang sendiri pada akhir Maret. Laga ini lebih dari sekedar pertandingan mengumpulkan poin penuh. Laga ini menjadi penentu siapa penguasa kota Manchester pada musim ini mengingat pada pertandingan pertama kedua tim bermain imbang 0-0.



Menantang juara bertahan Chelsea menjadi jurang terjal yang harus Manchester City lewati berikutnya. Kemenangan 3-0 dalam pertemuan pertama di Etihad Stadium tak bisa menjadi acuan. Saat itu, Chelsea memang sedang dirundung masalah setelah sejumlah pemain membelot kepada Manajer Jose Mourinho.



Setelah era Mourinho berakhir, Chelsea racikan Guus Hiddink memiliki rekor yang sangat bagus hingga saat ini. The Blues tak terkalahkan dalam 10 laga terakhirnya. Asa untuk meraih tempat di empat besar pasti membuat Diego Costa cs tak ingin kehilangan poin.



Tiga laga terakhir juga akan menjadi laga berat bagi Manchester biru. Mereka harus menyambangi kandang salah satu tim kuda hitam musim ini, Southampton, serta menjamu Arsenal yang menjadi rival mereka merebut juara Liga Inggris.



