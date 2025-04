Liga Inggris: Skuad Liverpool v Middlesbrough & Arsenal v Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan bersaing dengan Arsenal dalam perebutan posisi empat besar klasemen Liga Inggris, Ahad malam ini. Liverpool akan melawan Middlesbrough, sedangkan Arsenal menjamu Everton.



Liverpool kini unggul satu angka dari Arsenal yang menempati posisi keempat. Bila kalah di laga nanti dan Arsenal bisa menang, maka The Reds akan kehilangan tiket Liga Champions.



Baca: Prediksi Liga Inggris: Liverpool Hampir Pasti Raih Posisi 4 Besar



Untuk laga nanti, Liverpool masih menanti perkemangan Roberto Firmino yang baru pulih dari cedera. Bila pemain Brasil ini tak bisa bermain, Juergen Klopp akan mengandalkan Daniel Sturridge dan Divock Origi di lini depan.



Skuad Liverpool vs Middlesbrough



Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Matip, Milner, Can, Wijnaldum, Lallana, Coutinho, Origi, Sturridge, Karius, Alexander-Arnold, Klavan, Moreno, Lucas, Grujic, Firmino, Woodburn.



Middlesbrough: Guzan, Konstantopoulos, Barragan, Friend, Fabio, Chambers, Gibson, Espinosa, Husband, Fry, De Roon, Clayton, Forshaw, Leadbitter, Guedioura, Downing, Stuani, Traore, Fischer, Negredo, Gestede, Bamford.



Baca: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Penentuan Liverpool dan Arsenal



Pada laga lainnya, Arsenal juga masih menanti perkemangan Laurent Koscielny. Bek asal Prancis ini sempat bermasalah dengan betisnya. Alex Oxlade-Chamberlain dipastikan absen karena masalah hamstring, seperti juga Aaron Ramsey yang mengelami cedera kaki.



Skuad untuk Arsenal vs Everton



Arsenal: Cech, Ospina, Martinez, Bellerin, Holding, Gabriel, Mustafi, Koscielny, Mertesacker, Monreal, Gibbs, Maitland-Niles, Coquelin, Xhaka, Ramsey, Ozil, Walcott, Iwobi, Sanchez, Perez, Welbeck, Giroud.



Everton: Robles, Holgate, A Williams, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Davies, Barkley, Mirallas, Lukaku, Hewelt, Pennington, Barry, Besic, J Williams, Valencia, Kone.



MIRROR | NS