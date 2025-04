Liga Inggris, Spanyol, dan Italia Segera Dimulai, Ini Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Arsenal vs Chelsea di Community Shield, pada 6 Agustus, akan menjadi pembuka Liga Inggris musim 2017-2018. Kompetisi Liga Spanyol dan Liga Italia juga akan berlangsung pada bulan ini.



Di Liga Inggris, juara bertahan Chelsea akan menghadapi persaingan ketat dari duo Manchester yang melakukan pembelanjaan banyak pemain baru. Di Liga Spanyol, persaingan masih akan terjadi antara Real Madrid dan Barcelona. yang kemungkinan kehilangan Neymar. Sedangkan di Liga Italia, dominasi Juventus akan diuji AC Milan yang jor-joran dalam belanja pemain, juga oleh AS Roma, Inter Milan, dan Napoli.



Berikut jadwal awal kompetisi di tiga negara tersebut.



Community Shield



Minggu, 6 Agustus 2017

Arsenal vs Chelsea



Piala Super Eropa



Selasa, 8 Agustus 2017

Real Madrid vs Manchester United



Liga Inggris



Jumat, 11 Agustus 2017

Arsenal vs Leicester City



Sabtu, 12 Agustus 2017

Watford vs Liverpool

Crystal Palace vs Huddersfield

West Bromwich vs Bornemouth

Everton vs Stoke City

Southampton vs Swansea

Chelsea vs Burnley

Brighton vs Manchester City



Minggu, 13 Agustus 2017

Newcastle vs Tottenham Hotspur

Manchester United vs West Ham



Liga Spanyol



Sabtu, 19 Agustus 2017

Atletic Bilbao vs Getafe

Barcelona vs Real Betis

Celta Vigo vs Real Sociedad

Deportivo vs Real Madrid

Girona vs Atletico Madrid

Leganes vs Alaves

Levante vs Villareal

Malaga vs Eibar

Sevilla v s Espanyol

Valencia vs El Pamas



Liga Italia



Minggu, 20 Agustus 2017

Atalanta vs Roma

Bologna vs Torino

Cronote vs Milan

Inter vs Fiorentina

Juventus vs Cagliari

Lazio vs Spal

Sampdoria vs Beneveto

Sassuolo vs Genoa

Udinese vs Chievo

Verona vs Napoli.



