TEMPO.CO, Jakarta -Tottenham Hotspur mampu menumbangkan lawannya, Leicester City, dalam Liga Primer Inggris. Klub asuhan Mauricio Pochettino itu memborong 6 gol. Sedangkan Leicester hanya berhasil menjebol gawang Tottenham satu kali, Jumat dinihari, 19 Mei 2017.



Tottenham mencetak gol melalui dua pemainnya, yaitu Harry Kane dan Son Heung-Min. Kane berhasil menciptakan 4 gol ke gawang Leicester. Sedangkan sisanya dicetak Heung-Min. Satu-satunya gol Leicester diperoleh dari pemain Ben Chilwell pada menit ke-59.



Tottenham memang mendominasi permainan dari babak pertama hingga pertandingan berakhir. Penguasaan bola terpaut cukup jauh antara 63 dan 37 untuk Leicester.



Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar Tottenham yang pernah ada di Liga Primer Inggris. Tidak hanya Kane yang bermain cemerlang, Heung-Min juga sangat baik dengan mencetak dua gol.



Malam ini, Tottenham telah menunjukkan mengapa orang sangat senang dengan mereka. Klub tersebut benar-benar menghancurkan Leicester malam ini. Namun kemenangan Tottenham tetap tak bisa mengalahkan Chelsea.



The Blues memastikan diri menjadi juara Liga Inggris musim 2016/2017 setelah mengalahkan West Bromwich Albion 1-0 di Stadion The Hawthorns. Gol dari Michy Batshuayi mengantarkan klub asuhan Antonio Conte itu merebut gelar juara.



