Liga Italia: AC Milan Tetap Pakai Montella, Ancelotti Cuma Rumor

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur AC Milan, Massimiliano Mirabelli, menegaskan bahwa klub masih mempercayakan Vincenzo Montella sebagai pelatih menyusul kekalahan Il Rossoneri di Liga Italia Seri A. Mantan pelatih Milan, Carlo Ancelotti, terus dikaitkan kembali ke San Siro.



Milan mengalami kekalahan ketiganya saat bertanding melawan tim tamu AS Roma di San Siro, dengan skor 0-2. Milan menyelesaikan pertandingan dengan 10 orang pemain setelah rekrutan anyar musim ini, Hakan Calhanoglu, menerima kartu kuning kedua di menit ke-80.



Ancelotti yang telah membawa Milan menjadi juara Seri A, Liga Champions, Coppa Italia, Supercoppa Italia, Piala UEFA, dan Piala Dunia Antar Klub, dipecat oleh Bayern Muenchen pada Kamis lalu dan langsung dikaitkan dengan Rossoneri. Namun Mirabelli masih mendukung Montella setelah kekalahan tersebut.



"Kami baru menjalani tujuh pertandingan. Kami punya tim yang baru, dan pelatih tak punya tongkat ajaib," kata Mirabelli kepada Sky Sport Italia.



Menurut dia, Milan tidak bisa mendapatkan hasil secepat mungkin karena mereka merombak total skuadnya dengan mendatangkan sebelas pemain baru musim ini.



"Kami memiliki skuad baru yang perlu menjadi sebuah tim. Sejauh ini Montella bekerja dengan baik. Kami berharap pekerjaannya membawa hasil penting," ujar Mirabelli.



"Kami mencoba untuk tidak melihat daftar klasemen. Roma memiliki tim yang telah dirombak dengan baik yang telah bermain selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Kami juga melihat hal positif atas kekalahan ini," kata Mirabelli lagi.



AC Milan sementara berada di urutan ketujuh klasemen Liga Italia Seri A, terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen, Napoli. Milan akan bermain kembali setelah jeda internasional selama dua pekan.



SOCCER WAY | RAMADHAN L.Q.