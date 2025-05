TEMPO.CO, Jakarta - Juventus, yang merupakan juara bertahan, dan AS Roma mencatat kemenangan dalam laga pembuka mereka pada Seri A Liga Italia musim ini, Minggu dinihari WIB. Roma menghancurkan Udinese dengan skor telak 4-0. Sedangkan Juve mengatasi Fiorentina dengan skor tipis 2-1.



Dalam laga di Stadion Juventus, striker baru yang musim lalu merumput bersama Napoli, Gonzalo Higuain, mencetak gol penentu ketika pertandingan tinggal tersisa 15 menit untuk menjadikan skor akhir 2-1.



Sebelumnya, pada menit ke-37, Sami Khedira sukses menyambar dengan kepala umpan lambung bek Giorgio Chiellini untuk membuka skor. Hasil sundulan kepalanya begitu keras menusuk sudut kanan atas gawang tim tamu meski sempat ditepis kiper Anton Ciprian Tatarusanu.



Fiorentina sempat menyamakan skor menjadi 1-1 melalui kontribusi gol sundulan kepala Nikola Kalinic pada menit ke-70 dengan memanfaatkan umpan sepak pojok Josip Ilicic.



Namun La Viola, julukan Fiorentina, harus menerima keunggulan tuan rumah berjulukan Si Nyonya Tua itu. Sebab, hanya berselang lima menit, Higuain membuktikan dia pantas masuk skuad tim juara dengan golnya berupa sontekan jarak pendek setelah terjadi kemelut di kotak penalti lawan. Ketika mencetak gol penentu kemenangan tersebut, striker berkebangsaan Argentina itu baru bermain selama sembilan menit, masuk menggantikan ujung tombak Mario Mandzukic pada menit ke-66.



Adapun di Stadion Olimpico Roma, tuan rumah AS Roma melesakkan empat gol tanpa balas ke gawang Udinese yang dikawal kiper Orestis Kornezis, meskipun skor sempat imbang tanpa gol hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Roma—yang musim lalu finis pada posisi ketiga—berhasil unggul dengan dua gol penalti Diego Perotti pada menit ke-65 dan 75, diikuti gol Edin Dzeko pada menit ke-82, dan Mohamed Salah dua menit kemudian untuk membuat skor akhir 4-0 bagi tim ibu kota.



Berikut ini hasil pertandingan matchday pertama Serie A musim 2016-2017 hingga Minggu pagi WIB:



AS Roma 4 vs Udinese 0

Juventus 2 vs Fiorentina 1

Jadwal berikutnya (dalam WIB):



Minggu, 21 Agustus:

23.00 AC Milan vs Torino



Senin, 22 Agustus:

01.45 Atalanta Bergamo vs Lazio

01.45 Bologna vs Crotone

01.45 Chievo Verona vs Inter Milan

01.45 Empoli vs Sampdoria

01.45 Genoa vs Cagliari

01.45 Pescara vs Napoli



Selasa, 23 Agustus:

01.45 Palermo vs Sassuolo



