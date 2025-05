Liga Spanyol: Barcelona Hadapi Laga Enteng, Madrid Sulit

TEMPO.CO, Jakarta -

Kompetisi La Liga Spanyol di 2016 akan dibuka dengan derby Katalunya antara Espanyol dan FC Barcelona yang bakal digeber di Stadion Power8 Stadium di Cornella de Llobregat, Barcelona, Sabtu malam.



Barca, juara bertahan yang juga tengah kukuh di puncak klasemen, layak diprediksi meraup 3 angka. Pasalnya, tuan rumah bukan lawan sepadan. Klub besutan mantan gelandang Timnas Rumania Constantin Galca itu telah kalah sembilan kali pada musim ini, tiga di antaranya dalam lima laga terakhir.



Perolehan 3 angka juga pantas didapat peringkat kedua Atletico Madrid yang hanya akan menjamu tim penghuni dasar klasemen Levante di Stadion Vicente Calderon di Kota Madrid.



Hal serupa layak didapat Real Madrid meskipun potensi menemui perlawanan keras di Stadion Mestalla, kandang Valencia, lebih mengemuka dibandingkan dengan situasi yang dihadapi Barca dan Atletico.



Bagaimana pun, Valencia telah menorehkan perjalanan sejarah sebagai salah satu kekuatan sepak bola Spanyol selain tiga klub jawara Barca, Real, dan Atletico.



Namun, Valencia tengah terpuruk. Dalam enam pertandingan terakhir, klub asuhan mantan pemain Manchester United Gary Neville itu hanya meraup 4 angka dan tidak pernah menang. Jadi, sebenarnya kans Real Madrid untuk membawa pulang 3 angka cukup terbuka.



Jadwal lengkap pekan ke-18 (dalam WIB):



Sabtu, 2 Januari:



22:00 Espanyol vs Barcelona



Minggu, 3 Januari:



02:30 Atletico Madrid vs Levante



04:00 Malaga vs Celta Vigo



18:00 Rayo Vallecano vs Real Sociedad



22:00 Real Betis vs Eibar



22:00 Granada vs Sevilla



Senin, 4 Januari:



00:15 Deportivo La Coruna vs Villarreal



00:15 Athletic Bilbao vs Las Palmas



02:30 Valencia vs Real Madrid



Selasa, 5 Januari:



02:30 Sporting Gijon vs Getafe.



BISNIS.COM