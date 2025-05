Liga Spanyol: Barcelona Tekuk Celta 6-1, Suarez Hattrik

TEMPO.CO, Jakarta - Hattrick Luis Suarez membanwa FC Barcelona mampu memberi balasan lebih dari setimpal terhadap Celta Vigo. Kalah telak dengan skor 1-4 di kandang Celta pada pertemuan pertama tahun lalu, Barca membalasnya dengan skor 6-1 di Stadion Camp Nou pada Senin dinihari WIB.



Trio MSN (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar) benar-benar menjadi hantu menakutkan bagi Celta. Suarez memborong tiga gol dann dua assist, sedangkan Messi dan Neymar masing-masing menyumbang satu gol.



Messi membuka skor pada menit ke-28, namun tim tamu seperti akan memberi perlawanan hebat ketika 6 menit menjelang rehat membalas lewat penalti John Guidetti sehingga skor 1-1 saat jeda.



Barca menggila pada babak kedua, dimulai dengan gol Suarez pada menit ke-59. Sang striker menambah lagi dua gol pada menit ke-75 dan 81, sehingga skor 4-1 untuk skuat besutan pelatih Luis Enrique.



Mental pemain Celta ambruk di ujung laga setelah ketinggalan dengan selisih tiga gol. Kondisi runyam di barisan lawan dimanfaatkan lagi oleh Barca dengan menambah dua gol lewat Ivan Rakitic pada menit ke-64, kali ini Suarez bertindak sebagai pemberi assist, dan Neymar ketika laga masuk injury time.



Sementara itu Atletico Madrid menundukkan rival sekota Getafe dengan skor tipis 1-0 melalui kontribusi gol semata wayang yang dilesakkan striker Fernando Torres ketika pertandingan baru berjalan 2 menit dengan memaksimalkan assist Yannick Ferreira Carrasco.



Tambahan 3 angka membuat Atletico bertahan di posisi kedua di bawah Barca. Barca di posisi teratas dengan koleksi nilai 57, sedangkan Atletico 3 angka di belakangnya. Di posisi ketiga ada Real Madrid dengan nilai 53.



Berikut hasil pertandingan matchday ke-24 La Liga:



Sporting Gijon 2 vs Rayo Vallecano 2



Real Madrid 4 vs Athletic Bilbao 2



Villarreal 1 vs Malaga 0



Valencia 2 vs Espanyol 1



Deportivo La Coruna 2 vs Real Betis 2



Real Sociedad 3 vs Granada 0



Sevilla 2 vs Las Palmas 0



Eibar 2 vs Levante 0



Getafe 0 vs Atletico Madrid 1



Barcelona 6 vs Celta Vigo 1.



