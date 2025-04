Liga Spanyol: Jadwal Sisa Barcelona & Real Madrid Usai El Clasico

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona merebut puncak klasemen Liga Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid 3-2 dalam laga El Clasico di Santiago Bernabeu, Senin dinihari WIB. Kini nilainya sama dengan Real Madrid (75) tapi unggul head-to-head.



Madrid masih berpeluang merebut kembali puncak klasemen karena masih memiliki satu laga tertunda yang belum dimainkan, yakni melawan Celta Vigo.



Bila diamati, Barcelona agak diunggulkan jadwal sisa. Mereka tak punya lawan di posisi empat besar. Sedangkan Real Madrid masih akan menghadapi Sevilla. Padahal Madrid juga harus membagi konsentrasi dengan laga semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid.



Berikut jadwal sisa kedua tim.



• Barcelona

vs Osasuna (kandang)

vs Espanyol (tandang)

vs Villareal (kandang)

vs Las Palmas (tandang)

vs Eibar (kandang).



• Real Madrid

vs Deportivo (tandang)

vs Valencia (kandang)

vs Granada (tandang)

vs Sevilla (kandang)

vs Malaga (tandang)

vs Celta Vigo (tandang)--jadwal tertunda

(Real Madrid juga akan menghadapi Atletico Madrid dua kali di semifinal Liga Champions).



Pelatih Barcelona, Luis Enrique, menilai persaingan masih akan ketat. "Kami sekarang berada di peringkat pertama namun Real memiliki pertandingan tambahan. Ini akan ketat sampai akhir," kata dia.



Sedangkan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menilai timnya masih dalam posisi menguntungkan. "Tidak ada yang berubah sekarang. Mungkin setelah hari ini liga akan lebih terbuka. Namun kami masih bergantung pada diri sendiri," kata dia.



WHOSCORED | SOCCERWAY | NS